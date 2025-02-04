即月期指最後交易價２０８４０升５１８點，高水５０點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指最後交易價２０８４０，升５１８點，高水５０點，暫

成交１３３９４７張。即月國指期貨最後交易價７６７２，升２４７點，高水２８點，暫成交

１４８７４９張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８５，升２２５點，高水８點，暫成交

１２７００１張。

