即月期指最後交易價２０８４０升５１８點，成交１３４４６０張

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指最後交易價２０８４０，升５１８點，高水５０點，成
交１３４４６０張。即月國指期貨最後交易價７６７２，升２４７點，高水２８點，成交
１４８８１１張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８５，升２２５點，高水８點，成交
１３３７４８張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
04/02/2025 16:46
《經濟通通訊社４日專訊》即月期指最後交易價２０８４０，升５１８點，高水５０點，成
交１３４４６０張。即月國指期貨最後交易價７６７２，升２４７點，高水２８點，成交
１４８８１１張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８５，升２２５點，高水８點，成交
１３３７４８張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰04/02/2025 17:01 《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單
下一篇新聞︰04/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２０８４０升５１８點，高水５０點
04/02/2025 19:03 《再戰明天》歐元區公布ＰＰＩ，美國公布ＡＤＰ就業變動
04/02/2025 19:00 《日入而息》中國對美國加徵關稅採反制措施，港股彈５７２點
04/02/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２０８１０點，跌３０點，高水２０點
04/02/2025 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１３﹒３跌９﹒０點
04/02/2025 13:35 【特朗普新政】中國商品關稅生效，美國股指期貨下跌
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N