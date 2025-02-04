即月期指最後交易價２０８４０升５１８點，成交１３４４６０張

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指最後交易價２０８４０，升５１８點，高水５０點，成

交１３４４６０張。即月國指期貨最後交易價７６７２，升２４７點，高水２８點，成交

１４８８１１張。另外，即月科指期貨最後交易價４９８５，升２２５點，高水８點，成交

１３３７４８張。

