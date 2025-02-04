【夜期時段】即月期指最新報２０８１０點，跌３０點，高水２０點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８３９點，跌１點，高水４９點
，最新報２０８１０點，跌３０點，高水２０點，合約成交６９３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７６６５點，跌７點，高水２１點，最新報７６５８點，跌
１４點，高水１４點，合約成交６０５張。
【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票
04/02/2025 17:20
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