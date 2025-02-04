《日入而息》中國對美國加徵關稅採反制措施，港股彈５７２點

《今天重點》

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國務院關稅稅則委員會指對美國部分進口商品加徵關稅；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項實施出口

管制；中國市場監管總局對谷歌公司開展反壟斷調查；中國將美國ＰＶＨ、因美納公司列入不可

靠實體清單；商務部指中國已將美對華徵稅措施訴至世貿組織；中國多招反制美加關稅，駐美使

館表示完全正當、合理

傅聰稱王毅月內主持安理會會議，與魯比奧會面好時機；傅聰聯合國談ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱技術

遏制和限制無法奏效

渣打（０２８８８）委任Ｍａｒｉａ Ｒａｍｏｓ接替韋浩思擔任集團主席

據報富衛已與多間銀行簽署落實１５億美元銀團貸款

稅務學會指非開徵消費稅時機，倡減薪俸稅累進稅率

羅淑佩稱１月份訪港旅客約４７４萬人次，創疫情後單月最高

長實（０１１１３）蛇年部署推售５個項目，涉逾２７００伙

周大福（０１９２９）獲鄭家純續增持８﹒５４萬股，涉資逾５７萬元

恒地（０００１２）一部今年推６項目涉千七伙，料下半年樓價轉升；大角咀永發大樓今強拍，

恒地等以底價２﹒８６億統一業權

Ｃ朗拿度博物館７月Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ開幕，料吸引１２００萬人

美國１月ＩＳＭ製造業指數勝預期，創逾兩年高位；聯儲會官員博斯蒂克稱希望在下次減息前等

待一段時間；中國商品關稅生效，美國股指期貨下跌

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《即日市況》

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特式關稅殺到恒指卻狂飆，收升５７２點報２０７８９三個月收盤

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《美元匯價》

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基本面及幣策支持，美元仍看高一線

歐元最新報１﹒０３３９╱４１，日圓最新報１５５﹒３２╱３３

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《公司資訊》

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俊盟國際（０８０６２）去年香港生意減少，續物色海外收購機會

綠科科技國際（００１９５）合營雷尼森地下總儲備礦石噸數減０﹒２％

譚仔國際（０２２１７）今早停牌，待發內幕消息公告

Ｃ朗拿度博物館７月Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ開幕，料吸引１２００萬人

ＨＫＴａｘｉ將於４月１日起全面停運，邀客戶轉用Ｕｂｅｒ平台

ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型登陸阿里（０９９８８）、百度（０９８８８）等雲平台

恒地（０００１２）一部今年推６項目涉千七伙，料下半年樓價轉升；大角咀永發大樓今強拍，

恒地等以底價２﹒８６億統一業權

屈臣氏集團委任區文慧為香港零售行政總裁

萬國黃金集團（０３９３９）註銷購股權

長實（０１１１３）蛇年部署推售５個項目，涉逾２７００伙

渣打（０２８８８）委任Ｍａｒｉａ Ｒａｍｏｓ接替韋浩思擔任集團主席

周大福（０１９２９）獲鄭家純續增持８﹒５４萬股，涉資逾５７萬元

龍資源（０１７１２）ＪＯＫＩＳＩＶＵ鑽探進一步發現優質樣段

Ｐｚｅｎａ Ｉｎｖ斥４５２３萬元增持太平洋航運（０２３４３）約２８７２萬股

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《國企紅籌》

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廣汽（０２２３８）曾慶洪屆退休年齡辭任董事長，馮興亞接任

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《中國要聞》

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泰國總理佩通坦明起訪華４天

官媒指當前仍面臨需求不足挑戰，要加快補上消費短板

國內航線明起上調燃油附加費１０元及２０元

春節出境遊加快恢復，出境人次同比增長７６％

國開行去年支持收購近萬套存量房作保障房

春節檔電影總票房破９１億，刷新歷史紀錄

賽力斯１月新能源汽車銷量１﹒８萬輛，同比降５１％

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《寶島快訊》

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台股反彈收升０﹒４４％，報２２７９３﹒９６點

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《大國博弈》

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美國撤小額包裹關稅豁免，衝擊中國電商海外發展；ＡＳＭＬ指ＤｅｅｐＳｅｅｋ成功不代表晶

片出口管制失敗

中國市場監管總局對谷歌公司開展反壟斷調查；中國對美國關稅採取報復措施，油價延續跌勢；

中國將美國ＰＶＨ、因美納公司列入不可靠實體清單；國務院關稅稅則委員會指對美國部分進口

商品加徵關稅；商務部指中國已將美對華徵稅措施訴至世貿組織；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項

實施出口管制；中國多招反制美加關稅，駐美使館表示完全正當、合理

傅聰稱王毅月內主持安理會會議，與魯比奧會面好時機；傅聰聯合國談ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱技術

遏制和限制無法奏效

歐盟擬對中國電商希音展開調查

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《國際要聞》

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加拿大將設專責芬太尼官員，墨西哥派士兵至邊境

新加坡銀行指關稅戰拖累經濟增長，對加墨影響最大

特朗普稱將要求烏克蘭提供稀土以換取國防援助

特朗普稱馬斯克不能自行停止美國財政部的付款；白宮發布建立美國主權財富基金計劃

前總統拜登與創新藝人經紀公司簽約，寫傳記兼演講

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《外圍經濟》

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美國對華加關稅後，東京股市漲幅收窄

美國１月ＩＳＭ製造業指數勝預期，創逾兩年高位；聯儲會官員博斯蒂克稱希望在下次減息前等

待一段時間；中國商品關稅生效，美國股指期貨下跌

ＯｐｅｎＡＩ和韓國Ｋａｋａｏ宣布開展戰略合作；軟銀與ＯｐｅｎＡＩ合資成立ＡＩ公司，面

向日本市場

花旗指ＤｅｅｐＳｅｅｋ成ＡＩ應用拐點，看好３隻科技股；景順指中美人工智能發展差距縮小

，相對美股偏好中國股票

特斯拉於法國電動汽車市場銷量大跌６３％

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《其他消息》

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李家超率團訪問哈爾濱，將出席周五亞冬會開幕式

啟德主場館今晚進行大型演練，港鐵將加強服務配合

ＭＩＲＲＯＲ演唱會傷者阿Ｍｏ入稟索償，前僱主缺席聆訊

何君堯弟何君鑾申請破產，下周二再訊以待備妥文件

施永青重申落成量與貨尾為不同概念，形容「鹿還鹿計，馬還馬計」

蔡若蓮稱暫時仍未接獲第三間應用科學大學申請

許正宇稱香港將做大資產及財富管理業務，逐步建立虛擬資產生態圈

調查報告指金融專業人士信心指數急跌，經濟風險最受關注

工聯會創始人潘江偉病逝，享年１０２歲

張炳良倡公務員先考慮凍薪，高官議員應與民共渡時艱；鄧家彪建議研究公務員團隊規模，邵家

輝倡部門減開支；稅務學會指非開徵消費稅時機，倡減薪俸稅累進稅率

零售協會指遊客注重深度遊，料４月後零售跌幅或收窄

１月住宅買賣合約按年升４﹒３％，但總值跌３﹒８％

侯王道９３及９５號住宅地皮標售，市值約１﹒９５億

小紅書據報以呎租４０元租用時代廣場七千呎寫字樓

黃金海灣開售至今售逾７００伙

黃偉綸稱簡樸房諮詢將結束，已接獲４５２份書面意見

２０２６年到期銀債本月派第三次息，年息５厘

羅淑佩稱１月份訪港旅客約４７４萬人次，創疫情後單月最高

青山醫院三名女病人感染甲型流感，其中一人病逝

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