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期貨新聞

04/02/2025 19:00

《日入而息》中國對美國加徵關稅採反制措施，港股彈５７２點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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國務院關稅稅則委員會指對美國部分進口商品加徵關稅；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項實施出口
管制；中國市場監管總局對谷歌公司開展反壟斷調查；中國將美國ＰＶＨ、因美納公司列入不可
靠實體清單；商務部指中國已將美對華徵稅措施訴至世貿組織；中國多招反制美加關稅，駐美使
館表示完全正當、合理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傅聰稱王毅月內主持安理會會議，與魯比奧會面好時機；傅聰聯合國談ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱技術
遏制和限制無法奏效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）委任Ｍａｒｉａ　Ｒａｍｏｓ接替韋浩思擔任集團主席　　　　　　　　　
據報富衛已與多間銀行簽署落實１５億美元銀團貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
稅務學會指非開徵消費稅時機，倡減薪俸稅累進稅率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅淑佩稱１月份訪港旅客約４７４萬人次，創疫情後單月最高　　　　　　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）蛇年部署推售５個項目，涉逾２７００伙　　　　　　　　　　　　　　　
周大福（０１９２９）獲鄭家純續增持８﹒５４萬股，涉資逾５７萬元　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）一部今年推６項目涉千七伙，料下半年樓價轉升；大角咀永發大樓今強拍，
恒地等以底價２﹒８６億統一業權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃ朗拿度博物館７月Ｋ１１　ＭＵＳＥＡ開幕，料吸引１２００萬人　　　　　　　　　　　　
美國１月ＩＳＭ製造業指數勝預期，創逾兩年高位；聯儲會官員博斯蒂克稱希望在下次減息前等
待一段時間；中國商品關稅生效，美國股指期貨下跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　特式關稅殺到恒指卻狂飆，收升５７２點報２０７８９三個月收盤
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　基本面及幣策支持，美元仍看高一線　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３３９╱４１，日圓最新報１５５﹒３２╱３３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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俊盟國際（０８０６２）去年香港生意減少，續物色海外收購機會　　　　　　　　　　　　　
綠科科技國際（００１９５）合營雷尼森地下總儲備礦石噸數減０﹒２％　　　　　　　　　　
譚仔國際（０２２１７）今早停牌，待發內幕消息公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃ朗拿度博物館７月Ｋ１１　ＭＵＳＥＡ開幕，料吸引１２００萬人　　　　　　　　　　　　
ＨＫＴａｘｉ將於４月１日起全面停運，邀客戶轉用Ｕｂｅｒ平台　　　　　　　　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型登陸阿里（０９９８８）、百度（０９８８８）等雲平台　　　　　　
恒地（０００１２）一部今年推６項目涉千七伙，料下半年樓價轉升；大角咀永發大樓今強拍，
恒地等以底價２﹒８６億統一業權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
屈臣氏集團委任區文慧為香港零售行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬國黃金集團（０３９３９）註銷購股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）蛇年部署推售５個項目，涉逾２７００伙　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）委任Ｍａｒｉａ　Ｒａｍｏｓ接替韋浩思擔任集團主席　　　　　　　　　
周大福（０１９２９）獲鄭家純續增持８﹒５４萬股，涉資逾５７萬元　　　　　　　　　　　
龍資源（０１７１２）ＪＯＫＩＳＩＶＵ鑽探進一步發現優質樣段　　　　　　　　　　　　　
Ｐｚｅｎａ　Ｉｎｖ斥４５２３萬元增持太平洋航運（０２３４３）約２８７２萬股　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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廣汽（０２２３８）曾慶洪屆退休年齡辭任董事長，馮興亞接任　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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泰國總理佩通坦明起訪華４天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒指當前仍面臨需求不足挑戰，要加快補上消費短板　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國內航線明起上調燃油附加費１０元及２０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春節出境遊加快恢復，出境人次同比增長７６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行去年支持收購近萬套存量房作保障房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春節檔電影總票房破９１億，刷新歷史紀錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賽力斯１月新能源汽車銷量１﹒８萬輛，同比降５１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股反彈收升０﹒４４％，報２２７９３﹒９６點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美國撤小額包裹關稅豁免，衝擊中國電商海外發展；ＡＳＭＬ指ＤｅｅｐＳｅｅｋ成功不代表晶
片出口管制失敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國市場監管總局對谷歌公司開展反壟斷調查；中國對美國關稅採取報復措施，油價延續跌勢；
中國將美國ＰＶＨ、因美納公司列入不可靠實體清單；國務院關稅稅則委員會指對美國部分進口
商品加徵關稅；商務部指中國已將美對華徵稅措施訴至世貿組織；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項
實施出口管制；中國多招反制美加關稅，駐美使館表示完全正當、合理　　　　　　　　　　　
傅聰稱王毅月內主持安理會會議，與魯比奧會面好時機；傅聰聯合國談ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱技術
遏制和限制無法奏效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟擬對中國電商希音展開調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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加拿大將設專責芬太尼官員，墨西哥派士兵至邊境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新加坡銀行指關稅戰拖累經濟增長，對加墨影響最大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普稱將要求烏克蘭提供稀土以換取國防援助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普稱馬斯克不能自行停止美國財政部的付款；白宮發布建立美國主權財富基金計劃　　　　
前總統拜登與創新藝人經紀公司簽約，寫傳記兼演講　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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美國對華加關稅後，東京股市漲幅收窄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國１月ＩＳＭ製造業指數勝預期，創逾兩年高位；聯儲會官員博斯蒂克稱希望在下次減息前等
待一段時間；中國商品關稅生效，美國股指期貨下跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＯｐｅｎＡＩ和韓國Ｋａｋａｏ宣布開展戰略合作；軟銀與ＯｐｅｎＡＩ合資成立ＡＩ公司，面
向日本市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗指ＤｅｅｐＳｅｅｋ成ＡＩ應用拐點，看好３隻科技股；景順指中美人工智能發展差距縮小
，相對美股偏好中國股票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉於法國電動汽車市場銷量大跌６３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超率團訪問哈爾濱，將出席周五亞冬會開幕式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德主場館今晚進行大型演練，港鐵將加強服務配合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＭＩＲＲＯＲ演唱會傷者阿Ｍｏ入稟索償，前僱主缺席聆訊　　　　　　　　　　　　　　　　
何君堯弟何君鑾申請破產，下周二再訊以待備妥文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施永青重申落成量與貨尾為不同概念，形容「鹿還鹿計，馬還馬計」　　　　　　　　　　　　
蔡若蓮稱暫時仍未接獲第三間應用科學大學申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱香港將做大資產及財富管理業務，逐步建立虛擬資產生態圈　　　　　　　　　　　　
調查報告指金融專業人士信心指數急跌，經濟風險最受關注　　　　　　　　　　　　　　　　
工聯會創始人潘江偉病逝，享年１０２歲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
張炳良倡公務員先考慮凍薪，高官議員應與民共渡時艱；鄧家彪建議研究公務員團隊規模，邵家
輝倡部門減開支；稅務學會指非開徵消費稅時機，倡減薪俸稅累進稅率　　　　　　　　　　　
零售協會指遊客注重深度遊，料４月後零售跌幅或收窄　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月住宅買賣合約按年升４﹒３％，但總值跌３﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
侯王道９３及９５號住宅地皮標售，市值約１﹒９５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小紅書據報以呎租４０元租用時代廣場七千呎寫字樓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃金海灣開售至今售逾７００伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃偉綸稱簡樸房諮詢將結束，已接獲４５２份書面意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２６年到期銀債本月派第三次息，年息５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅淑佩稱１月份訪港旅客約４７４萬人次，創疫情後單月最高　　　　　　　　　　　　　　　
青山醫院三名女病人感染甲型流感，其中一人病逝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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