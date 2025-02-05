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05/02/2025 17:14

《外圍焦點》芝加哥聯儲總裁發表講話，美國公布ＡＤＰ就業變動

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普昨日宣布對華商品加徵１０％關稅的措施生效，
中國隨即展開反擊。惟美國大型科技股重回漲勢，抹去此前大部分跌幅。道指全日升
１３４﹒１３點或０﹒３０％，報４４５５６﹒０４點；標普５００指數升４３﹒３１點或
０﹒７２％，報６０３７﹒８８點；納指升２６２﹒０６點或１﹒３５％，報１９６５４﹒０２
點。港股方面，恒生指數收市報２０５９７，跌１９２點或０﹒９％，成交１９２２億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金出
席世企研「２０２５：一年展望」大會之前的一次非正式談話；歐洲央行首席經濟學家連恩在彼
得森研究所發表講話；歐洲央行管委森特諾接受採訪，討論貨幣政策、通脹前景和歐洲經濟，以
及美國新關稅的影響。６日凌晨２：００ａｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比就經濟問題發
表講話。
　
　　數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１２月生產者物價指數，年率跌幅料由１﹒２％
收窄至０﹒１％，月率升幅料由１﹒６％收窄至０﹒５％。９：１５ｐｍ，美國公布１月ＡＤＰ
就業變動，料由１２﹒２萬升至１５萬。９：３０ｐｍ，美國公布１２月貿易收支，料由負
７８２億美元惡化至負９６８億美元。１０：４５ｐｍ，美國公布１月綜合採購經理人指數，料
由５５﹒４降至５２﹒５；１月服務業採購經理人指數料由５６﹒８降至５２﹒９。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：迪士尼（ＵＳ﹒ＤＩＳ）、高通（ＵＳ﹒ＱＣＯＭ）、慧
榮科技（ＵＳ﹒ＳＩＭＯ）、優步（ＵＳ﹒ＵＢＥＲ）等。（ｗａ）

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