《外圍焦點》芝加哥聯儲總裁發表講話，美國公布ＡＤＰ就業變動

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普昨日宣布對華商品加徵１０％關稅的措施生效，

中國隨即展開反擊。惟美國大型科技股重回漲勢，抹去此前大部分跌幅。道指全日升

１３４﹒１３點或０﹒３０％，報４４５５６﹒０４點；標普５００指數升４３﹒３１點或

０﹒７２％，報６０３７﹒８８點；納指升２６２﹒０６點或１﹒３５％，報１９６５４﹒０２

點。港股方面，恒生指數收市報２０５９７，跌１９２點或０﹒９％，成交１９２２億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金出

席世企研「２０２５：一年展望」大會之前的一次非正式談話；歐洲央行首席經濟學家連恩在彼

得森研究所發表講話；歐洲央行管委森特諾接受採訪，討論貨幣政策、通脹前景和歐洲經濟，以

及美國新關稅的影響。６日凌晨２：００ａｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比就經濟問題發

表講話。



數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１２月生產者物價指數，年率跌幅料由１﹒２％

收窄至０﹒１％，月率升幅料由１﹒６％收窄至０﹒５％。９：１５ｐｍ，美國公布１月ＡＤＰ

就業變動，料由１２﹒２萬升至１５萬。９：３０ｐｍ，美國公布１２月貿易收支，料由負

７８２億美元惡化至負９６８億美元。１０：４５ｐｍ，美國公布１月綜合採購經理人指數，料

由５５﹒４降至５２﹒５；１月服務業採購經理人指數料由５６﹒８降至５２﹒９。



在美國，今日公布業績的公司有：迪士尼（ＵＳ﹒ＤＩＳ）、高通（ＵＳ﹒ＱＣＯＭ）、慧

榮科技（ＵＳ﹒ＳＩＭＯ）、優步（ＵＳ﹒ＵＢＥＲ）等。（ｗａ）

