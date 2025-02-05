期指高開７０點報２０９１０，國指期貨升１２點報７６８４

《經濟通通訊社５日專訊》期指高開７０點報２０９１０，國指期貨高開１２點報７６８４
，科指期貨高開４３點報５０２８。
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇
05/02/2025 09:15
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上一篇新聞︰05/02/2025 09:18 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０５０﹒０，跌１３點
下一篇新聞︰05/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４４７２７張，增逾萬一張
05/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２０６４８跌１９２點，成交９８１８８張
05/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２０６４８跌１９２點，高水５１點
05/02/2025 15:24 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０３１﹒０，跌３２點
05/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３６８０張，增５４１張
05/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１２００７張，減２９３張
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