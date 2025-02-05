即月期指最後交易價２０６４８跌１９２點，高水５１點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指最後交易價２０６４８，跌１９２點，高水５１點，暫
成交９７９９９張。即月國指期貨最後交易價７５７８，跌９４點，高水１２點，暫成交
１０６９５３張。另外，即月科指期貨最後交易價４９４５，跌４０點，高水１５點，暫成交
１２１１１４張。
【你點睇？】美國指對華加徵10%關稅同樣適用於香港，你認為措施會否打擊本港轉口港地位？► 立即投票
05/02/2025 16:31
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