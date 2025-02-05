即月期指最後交易價２０６４８跌１９２點，高水５１點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指最後交易價２０６４８，跌１９２點，高水５１點，暫

成交９７９９９張。即月國指期貨最後交易價７５７８，跌９４點，高水１２點，暫成交

１０６９５３張。另外，即月科指期貨最後交易價４９４５，跌４０點，高水１５點，暫成交

１２１１１４張。

