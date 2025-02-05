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期貨新聞

05/02/2025 16:46

即月期指最後交易價２０６４８跌１９２點，成交９８１８８張

　　《經濟通通訊社５日專訊》即月期指最後交易價２０６４８，跌１９２點，高水５１點，成
交９８１８８張。即月國指期貨最後交易價７５７８，跌９４點，高水１２點，成交
１０６２７４張。另外，即月科指期貨最後交易價４９４５，跌４０點，高水１５點，成交
１２１１１４張。

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