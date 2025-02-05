【夜期時段】即月期指最新報２０６１１點，跌３７點，高水１４點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６３５點，跌１３點，高水３８

點，最新報２０６１１點，跌３７點，高水１４點，合約成交２４９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７５７８點，無升跌，高水１２點，最新報７５６８點，跌

１０點，高水２點，合約成交３８４張。

