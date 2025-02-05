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05/02/2025 19:31

《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，百勝中國公布業績

　　《經濟通通訊社５日專訊》英倫銀行公布議息結果，及百勝中國公布業績，料為周四（６日
）市場焦點。
　
＊日本央行審議委員發表講話，歐元區公布零售銷售＊
　
　　各國重要經濟活動方面，日本首相石破茂訪問美國，期間將會晤美國總統特朗普（至８日）
。周四本港時間８：３０ａｍ，美聯儲副主席杰斐遜在斯沃斯莫爾學院發表題為「非通脹性經濟
擴張是否促進共同繁榮？」的講話。９：３０ａｍ，日本央行審議委員田村直樹發表講話。晚上
８：００ｐｍ，英倫銀行公布利率決定和會議記錄，同時公布貨幣政策報告。
　
　　數據方面，周四（６日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１２月出口；１２月
進口；１２月貿易收支料由７０﹒８億澳元降至６５億澳元。３：００ｐｍ，德國公布１２月工
廠訂單，月率料由下滑５﹒４％改善至升２％。６：００ｐｍ，歐元區公布１２月零售銷售，月
率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒１％，年率升幅料由１﹒２％擴大至１﹒９％。８：００ｐｍ，
英國公布官方指標利率，料由４﹒７５％降至４﹒５％。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業
救濟金人數，料由１８５﹒８萬升至１８７萬；首次申請失業救濟金人數料由２０﹒７萬升至
２１﹒３萬。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：百勝中國（０９９８７）等。
　
　　此外，明日眾淼控股（０１４７１）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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