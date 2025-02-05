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05/02/2025 19:30

《日入而息》中國傳擬調查蘋果應用商店收費，美國停收中港包裹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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中國據報考慮對蘋果應用商店收費等進行調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國海關及邊境保衛局對華加徵一成關稅適用於香港；貿發局估算香港產品面臨逾４億美元額外
關稅；林健鋒稱美方姿態多於實際，商界對貿易戰已做好準備　　　　　　　　　　　　　　　
美國郵政暫停收中國包裹，外交部表示停止經貿政治化；美國郵政暫停接收來自中國內地、香港
的入境包裹；美國郵政停收內地香港包裹，ＤＨＬ僅接受信件服務；澳門暫停平郵往美國小郵包
及包裹服務；林宣武稱美國郵政停收包裹嚴重影響電商平台，業界或暫停發貨；　　　　　　　
外交部指美國芬太尼危機治本之策是減少需求加強執法；長和（００００１）巴拿馬港口合同或
被撤，中方表示相信當地公平公正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳寧德時代最早或本月提交香港上市申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國對美國油氣加稅，分析指美ＬＮＧ價格仍具競爭力；中國反加徵美進口ＬＮＧ關稅，大摩料
中石油受惠；高盛指中國徵報復性關稅遠不成比例，礦產成重要籌碼　　　　　　　　　　　　
１月ＰＭＩ跌至５１，但私企經營活動連續四個月擴張　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩刊更正剔除阿里為關稅風險股，對美出口不足５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指反覆收跌１９２點，北水復市即流出，美出招封堵內地電商漏洞
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　中美打新關稅戰，滬指蛇年開局收跌０﹒６５％成交增
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　英鎊再升至１﹒２５，惟難持續　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３１３╱１５，日圓最新報１５２﹒６７╱６８
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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日清食品（０１４７５）控股股東上季中國業務經營虧損９﹒３億日圓　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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傳寧德時代最早或本月提交香港上市申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
和鉑醫藥（０２１４２）全人源單克隆抗體獲批在內地開展治療肺病臨床試驗　　　　　　　　
小米（０１８１０）智造基金入股機器人傳感器生產商「坤維科技」　　　　　　　　　　　　
中國聯通宣布聯通雲與ＤｅｅｐＳｅｅｋ實現深度對接　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新春促銷戰開打，小鵬汽車（０９８６８）推「五年０利息０首付」；今年擲９５億搞研發，其
中４５億投入ＡＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）擬年內推５樓盤，提供４２００伙　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯（０１２００）黃建業稱樓市小陽春延遲來臨，料樓價跌幅按年減少　　　　　　　　　　
鋑聯控股（００４５９）黃耀銘稱將更多樓市利好消息出台，料舖市交投增兩成　　　　　　　
信利國際（００７３２）１月營業淨額按年減少約３６％　　　　　　　　　　　　　　　　　
國際家居零售（０１３７３）今斥１６﹒５萬元回購１５萬股　　　　　　　　　　　　　　　
和嘉控股（００７０４）清盤呈請聆訊押後至２月１２日　　　　　　　　　　　　　　　　　
滿貫集團（０３３９０）行使認沽期權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國順客隆（００９７４）王艷芬已辭任副行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建灝地產擬年內推出三樓盤，赤柱豪宅項目為頭炮項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）ＭＯＫＯ斥資３８０萬元作宣傳，生意額年增一成　　　　　　　　　　　
英皇或相關人士以６３００萬沽九龍城住宅基座商舖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
麗新（００４８８）觀塘住宅項目推３１伙新春特賣，周日先到先得售　　　　　　　　　　　
海峽石油化工（００８５２）與姚國梁就同意令達成協議，公司無意積極參與訴訟　　　　　　
ＨａｓｈＫｅｙ　Ｃａｐｉｔａｌ獲准提供專業投資者委託帳戶管理　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　繼特斯拉、小鵬後，蔚來（０９８６６）推出５年０息限時購車優惠
　　弘陽地產１月合約銷售金額按年跌３１﹒９％　　　　　　　　　　
　　中國三迪（００９１０）可能延遲刊發２０２４年度業績　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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佩通坦訪華前夕，泰國批准開建中泰高鐵二期工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月財新中國服務業ＰＭＩ降至５１，創四個月低；１月ＳＬＦ操作１７１﹒０５億，ＰＳＬ餘
額續持平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部一個月及兩個月貼現國債中標收益率大反彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣電總局指網絡視聽平台不得上線傳播未經許可微短劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地春節國內出遊人次同比增５﹒９％，總花費增７％；春節假期８天逾２３億人次跨區域流動
，同比增６％；國家移民局指春節假期出入境人次增６％外國人增二成　　　　　　　　　　　
糧儲局指切實加強玉米收購工作，維護市場平穩運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地２０２５春節檔新片總票房破１００億人民幣；貓眼報告指中國電影市場春節檔總票房逾９
５億人幣創紀錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海發文持續打造國際一流營商環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
稅務總局指春節假期消費業日均銷售收入增１０﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州春節接待遊客同比增５％，文旅消費總額增４３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東省委書記黃坤明稱深入實施核心軟件攻關等專項；去年廣東上市公司併購重組近６００家次
，居全國第一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行６９７０億７天逆回購利率持平，收水７１６５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
標普表示救市措施或助券商盈利，投資者信心改善更關鍵　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為董事長梁華稱去年收入逾８６００億人民幣；ＤｅｅｐＳｅｅｋ指華為新ＡＩ芯片推理性能
為英偉達六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉上海儲能超級工廠將於下周二舉行投產儀式；特斯拉Ｍｏｄｅｌ３新春促銷，推保險補貼
及５年免息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豐田計劃在滬新設凌志純電汽車及電池公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微信送禮物春節需求旺，書籍類送禮訂單環比增長超１００倍　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升１﹒６％，重上二萬三報２３１６１﹒５８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美國傳考慮將ＳＨＥＩＮ、Ｔｅｍｕ加入強迫勞動名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國繼續對歐盟進口馬鈴薯澱粉徵收反傾銷稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國出口管制五種稀有金屬主要用於軍工，市場已預期；林健鋒稱美方姿態多於實際，商界對貿
易戰已做好準備；中國對美國油氣加稅，分析指美ＬＮＧ價格仍具競爭力；中國反加徵美進口Ｌ
ＮＧ關稅，大摩料中石油受惠；高盛指中國徵報復性關稅遠不成比例，礦產成重要籌碼　　　　
美國郵政暫停收中國包裹，外交部表示停止經貿政治化；美國海關及邊境保衛局對華加徵一成關
稅適用於香港；美國郵政暫停接收來自中國內地、香港的入境包裹；美國郵政停收內地香港包裹
，ＤＨＬ僅接受信件服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國對谷歌啟動反壟斷調查，或涉及安卓系統等；中國據報考慮對蘋果應用商店收費等進行調查
；外交部指美國芬太尼危機治本之策是減少需求加強執法；長和（００００１）巴拿馬港口合同
或被撤，中方表示相信當地公平公正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
因美納遭中方列不可靠實體，稱積極尋求解決方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗指未來數天對中美首輪貿易談判或屬關鍵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲以安全風險為由禁止政府設備使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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泰國正式截斷泰緬邊境的緬北地區電力和燃油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普提出美國「接管」加沙，將巴人遷往埃及約旦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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聯儲局ＲＲＰ協議使用規模降至２０２１年４月來最低；ＤＷＳ料首季通脹數據向好，３月及６
月減息機會猶存；白宮虛擬貨幣主管表示正研究美國建立比特幣儲備可行性　　　　　　　　　
日央行前理事表示今年或再加息兩次，終端利率高於預期；日本１２月名義薪資創１９９７年以
來最大升幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉據報為日本大型儲能設施供應電池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本田及日產合併恐觸礁，雙方表示或結束談判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ將對家電等業務進行徹底重組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沃爾瑪將在美國裁員數百人，轉移員工到主要中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｐａｌａｎｔｉｒ大升逾２２％，第四季營收超預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
輝瑞第四季度營收１７７﹒６億美元，高於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬斯克不太可能阻止ＯｐｅｎＡＩ轉型為營利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
擬合併Ｔｉｋｔｏｋ美國初創公司聘美籍港人演員歐陽萬成任ＣＳＯ　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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財政部本月１９日在港發行今年首期１２５億人幣國債　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月ＰＭＩ跌至５１，但私企經營活動連續四個月擴張　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３１歲女子被禁錮緬甸獲釋抵港，保安局稱家屬無繳贖金　　　　　　　　　　　　　　　　　
何永賢料上半年公布收緊公屋富戶政策方案，研調升租金降遷出門檻　　　　　　　　　　　　
東鐵線因工程車設備故障服務受阻，張欣宇料涉工程車出軌；盧偉國稱太和站故障對市民影響大
，張欣宇稱有機會觸發懲罰機制；東鐵線服務因工程車故障而調整，運輸署呼籲考慮使用其他交
通工具；港鐵表示太和站附近故障工程車已移離，東鐵綫服務逐步回復正常　　　　　　　　　
貿發局估算香港產品面臨逾４億美元額外關稅；林宣武稱美國郵政停收包裹嚴重影響電商平台，
業界或暫停發貨；香港郵政今早已停收寄往美國包裹，料ＤＨＬ等國際快遞不受影響；香港物流
協會副會長梁庭彰稱美物流商停收包裹對跨境電商打擊重大；默沙東回應「暫停向中國供應ＨＰ
Ｖ疫苗」表示預計年中逐步恢復常態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱補充勞工優化計劃批出４﹒３萬配額，研輸入技術工種專才　　　　　　　　　　　　
港銀昨向金管局貼現窗借取１２﹒５１億元隔夜流動性，蛇年首次　　　　　　　　　　　　　
衞生署料本港流感高峰期歷時３－４個月，強調接種疫苗為時未晚　　　　　　　　　　　　　
消委會龍年十大消費新聞，舒適堡全線結業列榜首；過去３年接獲逾７５０宗大灣區置業投訴　
ＧＵＭ表示１月強積金人均賺４３７３元；積金評級指１月強積金成員人均賺近４４００元　　
醫管局證實仁濟醫院縫針後心臟驟停５歲女童今早離世；消息指仁濟醫院女童去年縫針後心臟驟
停，延至今日不治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門旅遊局表示春節八日長假約１３１萬旅客訪澳，按年跌３﹒５％　　　　　　　　　　　　
財庫局料引入最低補足稅可為本港每年帶來１５０億元額外稅收　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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