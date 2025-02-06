《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，歐元區公布零售銷售

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰引發市場憂慮，且追蹤七大科技巨企的指數下挫，但

無阻美股三大指數昨日上漲。道指升３１７﹒２４點或０﹒７１％，報４４８７３﹒２８點；標

普５００指數升２３﹒６０點或０﹒３９％，報６０６１﹒４８點；納指升３８﹒３１點或

０﹒１９％，報１９６９２﹒３３點。港股方面，恒生指數收市報２０８９１，升２９４點或

１﹒４％，成交１７８４億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，英倫銀行公布利率決定和會議記錄，

同時公布貨幣政策報告。１０：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發言人Ｊｕｌｉｅ

Ｋｏｚａｃｋ主持新聞簡報會。



數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１２月零售銷售，月率料由０﹒１％逆轉至下滑

０﹒１％，年率升幅料由１﹒２％擴大至１﹒９％。８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料

由４﹒７５％降至４﹒５％。９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由

１８５﹒８萬升至１８７萬；首次申請失業救濟金人數料由２０﹒７萬升至２１﹒３萬。明日，

中國公布１月外匯儲備，料由３２０２３﹒６億美元降至３１９６０億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：亞馬遜（ＵＳ﹒ＡＭＺＮ）、康菲石油（ＵＳ﹒ＣＯＰ）

、Ｒｏｂｌｏｘ Ｃｏｒｐ（ＵＳ﹒ＲＢＬＸ）等。（ｗａ）

