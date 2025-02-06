期指高開１８點報２０６６６，國指期貨跌９點報７５６９

《經濟通通訊社６日專訊》期指高開１８點報２０６６６，國指期貨低開９點報７５６９，
科指期貨高開２點報４９４６。
【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票
06/02/2025 09:15
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上一篇新聞︰06/02/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０９９﹒８升逾１３點
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06/02/2025 17:19 《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，歐元區公布零售銷售
06/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２０９３７升２８９點，成交８１２０４張
06/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２０９３７升２８９點，高水４５點
06/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４１７５２張減２９７５張
06/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９１２８５張，減逾萬二張
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