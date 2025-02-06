即月期指最後交易價２０９３７升２８９點，成交８１２０４張

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２０９３７，升２８９點，高水４５點，成

交８１２０４張。即月國指期貨最後交易價７７０２，升１２４點，高水１２點，成交

７９９５６張。另外，即月科指期貨最後交易價５０７０，升１２６點，高水１１點，成交

７９９２１張。

