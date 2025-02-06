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期貨新聞

06/02/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２０９５８點，升２１點，高水６６點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９４８點，升１１點，高水５６
點，最新報２０９５８點，升２１點，高水６６點，合約成交３１８張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７７０９點，升７點，高水１９點，最新報７７１０點，升
８點，高水２０點，合約成交５７６張。

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