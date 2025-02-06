【夜期時段】即月期指最新報２０９５８點，升２１點，高水６６點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９４８點，升１１點，高水５６

點，最新報２０９５８點，升２１點，高水６６點，合約成交３１８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７７０９點，升７點，高水１９點，最新報７７１０點，升

８點，高水２０點，合約成交５７６張。

