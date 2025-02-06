《再戰明天》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社６日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及美國公布失業率等數據，料為周五

（７日）市場焦點。



＊英倫銀行首席經濟學家發表講話，德國公布工業生產＊



各國重要經濟活動方面，周五本港時間４：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。

晚上８：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話，向企業介紹央行最新利率決定和經濟

前景。



數據方面，周五中國公布１月外匯儲備，料由３２０２３﹒６億美元降至３１９６０億美元

。１：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布１２月同時指標，料由１１５﹒４升至

１１６﹒６；１２月領先指標料由１０７﹒５升至１０８﹒３。１：３０ｐｍ，澳洲公布１月外

匯儲備。３：００ｐｍ，德國公布１２月出口，經季節調整月率料由２﹒１％逆轉至下滑

０﹒５％；１２月進口經季節調整月率料由下滑３﹒３％改善至升１﹒９％；１２月工業生產年

率跌幅料由２﹒８％收窄至２﹒１％，經季節調整月率料由１﹒５％逆轉至下滑０﹒７％。

４：３０ｐｍ，香港公布１月外匯儲備。９：３０ｐｍ，美國公布１月失業率，料維持於

４﹒１％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月批發庫存，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒５％

；１２月批發貿易月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％；２月密歇根大學消費者信心指數料由

７１﹒１升至７１﹒７。（ｗａ）

