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06/02/2025 19:46

《再戰明天》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布失業率等數據

　　《經濟通通訊社６日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及美國公布失業率等數據，料為周五
（７日）市場焦點。
　
＊英倫銀行首席經濟學家發表講話，德國公布工業生產＊
　
　　各國重要經濟活動方面，周五本港時間４：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
晚上８：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話，向企業介紹央行最新利率決定和經濟
前景。
　
　　數據方面，周五中國公布１月外匯儲備，料由３２０２３﹒６億美元降至３１９６０億美元
。１：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布１２月同時指標，料由１１５﹒４升至
１１６﹒６；１２月領先指標料由１０７﹒５升至１０８﹒３。１：３０ｐｍ，澳洲公布１月外
匯儲備。３：００ｐｍ，德國公布１２月出口，經季節調整月率料由２﹒１％逆轉至下滑
０﹒５％；１２月進口經季節調整月率料由下滑３﹒３％改善至升１﹒９％；１２月工業生產年
率跌幅料由２﹒８％收窄至２﹒１％，經季節調整月率料由１﹒５％逆轉至下滑０﹒７％。
４：３０ｐｍ，香港公布１月外匯儲備。９：３０ｐｍ，美國公布１月失業率，料維持於
４﹒１％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月批發庫存，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒５％
；１２月批發貿易月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒５％；２月密歇根大學消費者信心指數料由
７１﹒１升至７１﹒７。（ｗａ）

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