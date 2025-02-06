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06/02/2025 19:45

《日入而息》標普指大型發展商違約或礙樓市復甦，恒指升２９４點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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標普指大型發展商可能違約或動搖樓市復甦勢頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩指１月外資基金續流出中資股涉１８７億，大手減持３股　　　　　　　　　　　　　　　
信和置業（０００８３）今年計劃推５樓盤，涉及近４５００伙　　　　　　　　　　　　　　
會德豐地產料年內推７樓盤，提供逾２３００伙；梁志堅稱香港要打好經濟，預料今年樓價升１
５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）「皇都」首批８８伙，折實入場６０５萬起　　　　　　　　　　　　　
丘應樺促美方糾正錯誤行為，稱加徵關稅損害各方利益；林宣武稱美國郵政事件如坐過山車，倡
清晰後才寄包裹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網傳深圳國資設工作組進駐萬科，高層集體換人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自答與ＯｐｅｎＡＩ競爭，ＤｅｅｐＳｅｅｋ表示或現雙巨頭；ＤｅｅｐＳｅｅｋ日活躍用戶達
二千萬，據報在港設兩公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部指中方對美國單邊霸凌一定會採取必要措施；保德信指反覆無常關稅或為市場添亂，帶來
潛在衝擊；人民日報指谷歌安卓系統被業內詬病為假開源、真壟斷　　　　　　　　　　　　　
世貿組織表示中國已就特朗普關稅正式提出爭端解決請求　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平會見佩通坦，讚泰方採取有力措施打擊網賭電詐；習近平明晚將於哈爾濱出席亞洲冬季運
動會開幕式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指收升２９４點報２０８９１，比亞迪孖寶午後瘋漲，車股跑出
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　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬綜指收升１﹒２７％，成交１﹒５萬億個半月高
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　英國料再降息，鎊匯１﹒２５再升空間應不　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３６１╱６２，日圓最新報１５２﹒６０╱６１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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找鋼產業互聯集團上市獲港交所批准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富邦銀行為信義能源（０３８６８）提供４﹒８１億元綠色貸款　　　　　　　　　　　　　　
國泰航空（００２９３）與卅二公館合作，提升頭等貴賓室餐飲體驗；據報擴大管理團隊，新增
負責內地業務高管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＺＡ　Ｂａｎｋ夥環聯提供信貸提示服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬（０９８６８）「陸地航母」擬年內發布及預售，明年次季交付　　　　　　　　　　　　
國際頂尖ＡＩ科學家許主洪據報已加入阿里（０９９８８），任集團副總裁　　　　　　　　　
自答與ＯｐｅｎＡＩ競爭，ＤｅｅｐＳｅｅｋ表示或現雙巨頭；ＤｅｅｐＳｅｅｋ日活躍用戶達
二千萬，據報在港設兩公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信和置業（０００８３）今年計劃推５樓盤，涉及近４５００伙　　　　　　　　　　　　　　
會德豐地產料年內推７樓盤，提供逾２３００伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
資本策略地產（００４９７）料全年樓價有單位數升幅，續留意賣地；資本策略沽資本中心４０
個車位，套現近４７００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東鐵線工程車故障，港鐵（０００６６）將檢討營運安排及工程車維修保養工作　　　　　　　
實德環球（００４８７）新春旗下酒店入住率近爆滿，澳門博彩收入返疫前不現實　　　　　　
傳京東（０９６１８）對收購德國電子產品零售商Ｃｅｃｏｎｏｍｙ重燃興趣　　　　　　　　
普徠仕任渣打（０２８８８）新推美國混合資產基金子投資經理，引入獨家策略　　　　　　　
新世界（０００１７）「皇都」首批８８伙，折實入場６０５萬起　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）ＹＯＨＯ　ＷＥＳＴ　ＰＡＲＫＳＩＤＥ２月推售　　　　　　　　　　　
香港電訊（０６８２３）推區塊鏈為基礎市場營銷及獎賞平台Ｇｏ　Ｗａｌｌｅｔ　　　　　　
中海外（００６８８）１月合約物業銷售金額按年上升１４﹒４％　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　廣汽（０２２３８）昊鉑稱首購至高補貼３﹒１萬，換車４﹒３萬
　　中海外宏洋（０００８１）１月合約銷售額按年跌６﹒６％　　　
　　保利置業集團（００１１９）１月合同銷售金額按年升４５﹒５％
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　復星醫藥（０２１９６）自研創新藥抗ＰＤ－１單抗漢斯狀獲歐盟批准上市
　　《哪吒２》刷新中國票房，泡泡瑪特（０９９９２）聯乘盲盒賣斷市　　　
　　合景泰富集團（０１８１３）１月預售額按年減少３９﹒５％　　　　　　
　　康希諾生物（０６１８５）自研破傷風疫苗內地新藥上市申請獲受理　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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中方歡迎汶萊決定給予中國公民１４天免簽入境政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平會見佩通坦，讚泰方採取有力措施打擊網賭電詐；習近平明晚將於哈爾濱出席亞洲冬季運
動會開幕式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李強稱加大逆周期調節力度，推出可感可及的政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部表示盧沙野獲任命為中國政府歐洲事務特別代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　
有黃金品牌境內足金價格超每克８７０元，再創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地本輪成品油價格不作調整，今年首次「擱淺」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２７５５億逆回購利率持平，淨回籠２０４５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡司中國指今年上海購地建大中華區總部，投資超６億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
春節期間，廣東跨區域人員流動量超２億人次，增近５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
網傳深圳國資設工作組進駐萬科，高層集體換人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安徽省政協副主席周喜安受查，蛇年首位落馬高官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
格力董明珠稱涉足機器人多年，ＡＩ技術助空調能效提升　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿斯利康回應涉嫌偷逃進口稅款表示涉兩款藥物，將全力配合中國部門　　　　　　　　　　　
廣州去年完成客運量３﹒３２億人次，同比增９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地新規監控股市交易結算資金，分三級向證監發預警　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地擬規範供應鏈金融業務，鼓勵探索「脫核模式」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股升０﹒７％，蘋果Ｍ５晶片傳量產，採台積電製程　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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南韓外交、國防及產業部門屏蔽ＤｅｅｐＳｅｅｋ平台；多國限制使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，中方
強調重視數據安全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
世貿組織表示中國已就特朗普關稅正式提出爭端解決請求　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部指中方對美國單邊霸凌一定會採取必要措施；保德信指反覆無常關稅或為市場添亂，帶來
潛在衝擊；人民日報指谷歌安卓系統被業內詬病為假開源、真壟斷　　　　　　　　　　　　　
野村指美堵關稅漏洞，中國ＧＤＰ增長減０﹒２百分點；美關稅衝擊中國電商，專家料每單成本
增至少十美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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特朗普推「肥雞餐」，至少４萬聯邦僱員領餐離職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國國務卿拒絕出席南非Ｇ－２０外長會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國國務院指美國政府船隻將可免費通過巴拿馬運河　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿根廷總統米萊月底見特朗普，或退出《巴黎協定》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國籍前谷歌工程師被追加起訴至１４罪，包括竊ＡＩ技術　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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財長貝森特稱重點關注美國１０年期國債孳息率；聯儲局官員古斯比稱切勿忽視關稅推高通脹的
風險；人口數據更新預示美國失業率存在上行風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本央行委員稱下半年利率應至少達１％，日圓續漲；日本財相表示物價雖然上漲，但仍無法斷
定已經擺脫通縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元和日圓走勢受央行政策前景主導，關稅非主因；歐美豪宅價格下跌，亞洲價格飆升　　　　
英倫銀行料減息２５基點，提振低迷經濟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福特第四季調整後每股盈餘超過預估　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高通預計第二季度營收１０３億至１１２億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
軟銀據悉接近達成收購半導體設計公司Ａｍｐｅｒｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新加坡銀行指中美談判直接影響中國市場及人幣走勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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丘應樺促美方糾正錯誤行為，稱加徵關稅損害各方利益；林宣武稱美國郵政事件如坐過山車，倡
清晰後才寄包裹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
律政司表示在政府合約加入調解條款政策今起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉業強冀政府發展北都時顧及鄉民及土地持有人權益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩指１月外資基金續流出中資股涉１８７億，大手減持３股　　　　　　　　　　　　　　　
機電署要求港鐵就東鐵線延誤提交報告，立法會將討論更改罰款機制　　　　　　　　　　　　
港台《頭條新聞》涉辱警違守則，通訊局申請終審上訴被拒　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＵＭ指１月強積金人均賺４３７３元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
甯漢豪稱北都項目為「做得過的生意」，擬以片區發展交椅洲人工島　　　　　　　　　　　　
發展局指第六輪建造業輸入外勞計劃批出９３５個配額　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁志堅稱香港要打好經濟，預料今年樓價升１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳美寶稱規管網約平台刻不容緩，或要求平台負責監管司機表現　　　　　　　　　　　　　　
第四季食肆收益價值按年升０﹒４％，全年跌０﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
標普指大型發展商可能違約或動搖樓市復甦勢頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指港人樂觀情緒降溫，擁應急錢為首要財務目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會小組委員會同意保留消防及入境處兩編外高職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭志剛續任文化藝術盛事委員會主席，任期兩年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金發局與科威特資本市場管理局簽署諒解備忘錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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06/02/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０９９﹒８升逾１３點

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