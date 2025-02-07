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07/02/2025 17:12

《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家講話，美國公布失業率等數據

　　《經濟通通訊社７日專訊》市場等待周五公布的美國非農就業數據，以判斷聯儲局利率走勢
，美股三大指數昨日收市各有升跌。道指跌１２５﹒６５點或０﹒２８％，報４４７４７﹒６３
點；標普５００指數升２２﹒０９點或０﹒３６％，報６０８３﹒５７點；納指升９９﹒６６點
或０﹒５１％，報１９７９１﹒９９點。港股方面，恒生指數收市報２１１３３，升２４１點或
１﹒２％，成交２４６４億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話
，向企業介紹央行最新利率決定和經濟前景。１０：２５ｐｍ，美聯儲理事鮑曼就銀行監管發表
講話。８日凌晨１：００ａｍ，美聯儲理事庫格勒發表題為「創業精神與綜合生產力」的講話。
　
　　數據方面，今晚９：３０ｐｍ，美國公布１月失業率，料維持於４﹒１％。１１：００ｐｍ
，美國公布１２月批發庫存，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒５％；１２月批發貿易月率升幅
料由０﹒６％收窄至０﹒５％；２月密歇根大學消費者信心指數料由７１﹒１升至７１﹒８。明
日４：００ａｍ，美國公布１２月消費信貸，料由負７４﹒９億美元升至１４５﹒５億美元。
（ｗａ）

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