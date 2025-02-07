期指低開３０點報２０９０７，國指期貨跌２６點報７６７６

《經濟通通訊社７日專訊》期指低開３０點報２０９０７，國指期貨低開２６點報７６７６
，科指期貨低開１５點報５０５５。
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07/02/2025 09:15
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07/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０１２３８張增９９５３張
07/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０７６８７張，增４５４１張
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