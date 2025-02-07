即月期指最後交易價２１２２０升２８３點，高水８６點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２１２２０，升２８３點，高水８６點，暫

成交９８２１６張。即月國指期貨最後交易價７８１８，升１１６點，高水３４點，暫成交

９１５７７張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６８，升９８點，高水１８點，暫成交

１３２３８１張。

