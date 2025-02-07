即月期指最後交易價２１２２０升２８３點，成交９８４８４張

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２１２２０，升２８３點，高水８６點，成

交９８４８４張。即月國指期貨最後交易價７８１８，升１１６點，高水３４點，成交

９１８９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６８，升９８點，高水１８點，成交

１３２７１５張。

