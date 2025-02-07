即月期指最後交易價２１２２０升２８３點，成交９８４８４張

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２１２２０，升２８３點，高水８６點，成
交９８４８４張。即月國指期貨最後交易價７８１８，升１１６點，高水３４點，成交
９１８９６張。另外，即月科指期貨最後交易價５１６８，升９８點，高水１８點，成交
１３２７１５張。
【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票
07/02/2025 16:46
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２１２２０，升２８３點，高水８６點，成
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07/02/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點
07/02/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０９７﹒３跌８﹒７點
07/02/2025 09:15 期指低開３０點報２０９０７，國指期貨跌２６點報７６７６
07/02/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１０１﹒０，跌５點
07/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４６８０９張增５０５７張
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