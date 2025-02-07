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期貨新聞

07/02/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點

　　《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２０５點，跌１５點，高水７１
點，最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點，合約成交２５１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７８１５點，跌３點，高水３１點，最新報７８０７點，跌
１１點，高水２３點，合約成交２４０張。

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