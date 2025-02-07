【夜期時段】即月期指最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２０５點，跌１５點，高水７１
點，最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點，合約成交２５１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７８１５點，跌３點，高水３１點，最新報７８０７點，跌
１１點，高水２３點，合約成交２４０張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
07/02/2025 17:20
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２０５點，跌１５點，高水７１
點，最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點，合約成交２５１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７８１５點，跌３點，高水３１點，最新報７８０７點，跌
１１點，高水２３點，合約成交２４０張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰07/02/2025 20:12 《日入而息》阿里否認入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ，太古地產料轉蝕８億
下一篇新聞︰07/02/2025 17:12 《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家講話，美國公布失業率等數據
07/02/2025 20:14 《再戰明天》日本公布國際收支經常帳餘額
07/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２１２２０升２８３點，成交９８４８４張
07/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２１２２０升２８３點，高水８６點
07/02/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０９７﹒３跌８﹒７點
07/02/2025 09:15 期指低開３０點報２０９０７，國指期貨跌２６點報７６７６
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N