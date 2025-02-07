【夜期時段】即月期指最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２０５點，跌１５點，高水７１

點，最新報２１１９５點，跌２５點，高水６１點，合約成交２５１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７８１５點，跌３點，高水３１點，最新報７８０７點，跌

１１點，高水２３點，合約成交２４０張。

