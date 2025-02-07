《日入而息》阿里否認入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ，太古地產料轉蝕８億

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８）否認入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ，傳對應估值達７８０億

ＤｅｅｐＳｅｅｋ參與上海２０２５全球開發者先鋒大會；ＤｅｅｐＳｅｅｋ公布各平台唯一帳

號，強調其他均屬仿冒；「ＡＩ教母」李飛飛團隊四百元復刻ＤｅｅｐＳｅｅｋＲ１；嵐圖汽車

指已完成與ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型深度融合；機構指ＤｅｅｐＳｅｅｋ用戶量上月底超谷歌Ｇｅ

ｍｉｎ

港交所陳翊庭指希望通過優化ＩＰＯ市場，提升香港新股市場國際競爭力；陳翊庭指配售投資者

是關鍵砍價者，最終會讓散戶受益

太古地產（０１９７２）料去年轉蝕約８億元，無損股息增長能力

玖龍紙業（０２６８９）料中期純利按年增最多１﹒３倍

ＩＧＧ（００７９９）料去年純利按年大增約７倍

平安資管增持農行（０１２８８）４４３０萬股Ｈ股，持股升至逾６％

出門問問（０２４３８）遭Ｇｏｏｇｌｅ減持近６００萬股，持股降至１０﹒９６％

黑芝麻智能向內媒稱公司芯片被比亞迪（０１２１１）採用並已量產出貨；２０２４全球車企銷

量前十指比亞迪第五、吉利第十

施永青指政府帶頭減薪影響市場氣氛，認為作用不大；美國對中國制裁力度比預期低，料樓市止

跌回升

港府決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴；中總蔡冠深稱美國佔香港出口不大，加徵

關稅影響微；學者指美加徵關稅對本港ＧＤＰ影響不大，美國影響力存錯誤認知

中原ＣＣＬ按周跌０﹒１４％，減息周期以來首次連跌３周

中國１月外儲增近６６﹒８億美元，黃金儲備連增三月

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指升２４１點企兩萬一，全周漲９００點，ＡＩ浪潮觸發ＦＯＭＯ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收升１％險守三千三，成交逼近２萬億逾一個月多

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英鎊１﹒２５以上阻力仍然較大

歐元最新報１﹒０３８８╱８９，日圓最新報１５１﹒９３╱９４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

清晰醫療（０１４０６）午後停牌，原因有待公布

昊天國際（０１３４１）與利通電子訂ＡＩ算力戰略合作

中生製藥（０１１７７）兩隻貼劑新藥獲批上市

港鐵（０００６６）冀今年內完成東鐵綫自動月台幕門安裝工程；政府指港鐵須就太和站工程車

故障導致服務延誤罰款最少１００萬

中海油（００８８３）渤中２６－６油田開發項目（一期）投產

ＰＡＯｂａｎｋ一個月港元定期存款高達８厘

登輝控股（０１６９２）中美貿易戰對集團影響微乎其微

百勝中國（０９９８７）屈翠容稱未來攻低線城市，必勝客轉型成功，肯德基展韌性

美國參議員要求禁止騰訊（００７００）參與派拉蒙與Ｓｋｙｄａｎｃｅ合併交易

傳滙豐亞太區全球銀行業務主管馬智萍即將離任

合生創展（００７５４）傳獲淡馬錫子公司１億美元短期貸款用於債務再融資

國泰（００２９３）鄭家駒將任新設國泰中國內地董事，料今年內地員工達四千人

黑芝麻智能向內媒稱公司芯片被比亞迪（０１２１１）採用並已量產出貨；２０２４全球車企銷

量前十指比亞迪第五、吉利第十

嘉華（００１７３）溫偉明稱今年屬大賣之年，啟德海灣一期現樓發售

新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ３Ｂ期至今套現逾３０億元

中銀香港（０２３８８）委任張輝為副董事長及非執行董事

ＡＸＡ安盛新一年繼續拓展中港澳三地市場，相信蛇年再創佳績

恒生（０００１１）２月１９日召開董事會審議全年業績及第四次股息

麗豐控股（０１１２５）恢復公眾持股量潛在減持討論仍在進行

滙控（００００５）２月１９日召開董事會審議末期業績及第四次股息

石藥集團（０１０９３）帶狀疱疹ｍＲＮＡ疫苗獲臨床試驗批准

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中廣核新能源（０１８１１）擬全售南通美亞股權，涉約５億元人幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

康諾亞（０２１６２）一產品獲批治療季節性過敏性鼻炎新適應症

上美股份（０２１４５）傳大裁員引入ＡＩ，ＣＥＯ表示年內會增聘８００人

康希諾生物（０６１８５）嬰幼兒疫苗新藥上市申請納內地優先審評

世茂（００８１３）１月合約銷售額升４﹒７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李強冀巴基斯坦保障中國人員及機構安全

緬甸妙瓦底電騙園區６１受害者獲救，包括３９中國人

海關指今年外貿挑戰是外部衝擊，要及時出台支持措施

１月中國成越南最大遊客源國，同比激增２３７％

市監總局不處罰１２種首次和輕微違法，優化消費環境

國安部指涉密人員為享樂賣機密換錢，４８小時內被捕

劉昆任全國社會保障基金理事會理事長

中國、印尼續簽本幣互換協議，規模為四千億元人民幣

人行１８３７億逆回購利率持平，淨回籠１００３億

中國１月外儲增近６６﹒８億美元，黃金儲備連增三月

鄭州警示「零首付」「首付貸」購房風險，籲量力而行

上交所指１月新增開戶１５６萬，按月按年均減約兩成

證券時報揩更多穩市政策工具可期

春節錯位效應，１月ＣＰＩ料漲０﹒４％創四個月高

財政部續發３０年期固息國債，中標收益率再創新低

去年全國銷售彩票６２３４﹒８６億，同比增７﹒６％

ＤｅｅｐＳｅｅｋ參與上海２０２５全球開發者先鋒大會；ＤｅｅｐＳｅｅｋ公布各平台唯一帳

號，強調其他均屬仿冒；「ＡＩ教母」李飛飛團隊四百元復刻ＤｅｅｐＳｅｅｋＲ１；嵐圖汽車

指已完成與ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型深度融合；機構指ＤｅｅｐＳｅｅｋ用戶量上月底超谷歌Ｇｅ

ｍｉｎｉ

字節將上線全新模型，１張圖加１段音頻即能生成視頻

特斯拉中國發布特享充電權益表示家充樁２﹒５折，超充價格１元１度

轉轉指春節家電回收同比增超３倍，黃金回收增７５％

中證監支持優質科技型企業發行上市、回歸Ａ股

內地准１０家保險公司試點開展保險資金投資黃金業務

華為多個人工智能專利公布，今年以來已達２６項

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒７％，鴻海據報有意爭取與日產合作

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外交部對巴拿馬退出一帶一路表遺憾，反對美方施壓；副總理張國清本月９日赴法國出席ＡＩ行

動峰會

中國機電商會指加徵關稅，美國進口商及消費者也受害；Ｐｕｍａ中國製運動鞋減少輸美，ＣＥ

Ｏ表示靈活行事

美財長預計中國能消化相當一部分對華關稅

富蘭克林鄧普頓稱美關稅政策不確定性或抵銷利好因素；滙豐指美加關稅影響滬深３００成分股

淨利減０﹒５％；安本指美國大型科技股或成報復目標，正增對中國投資

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日揆小心翼翼訪白宮，慎防特朗普關稅「燒埋身」

美聯社指美國司法部終止沒收俄羅斯寡頭資產的計劃；貝森特全面闡釋其觀點指美國繼續奉行強

勢美元政策；法官暫時叫停美國政府的聯邦僱員買斷計劃；朱克伯格探訪白宮，談論支持政府加

強科技領導地位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

印度央行減息０﹒２５厘，近５年來首度

ＩＭＦ指日本需要立即削減赤字以修復財政路徑

本田與日產合併計劃勢流產，傳鴻海尋求合作

英特爾與日本官方機構聯手開發下一代量子電腦

美國上周新領失業救濟人數增至２１﹒９萬，高於預期

亞馬遜本財季營業利潤展望不及分析師預期

保時捷將解僱兩名重要高管，去年中國銷量下跌近三成

德國製造業低迷，１２月工業產值創五個月來最大降幅

荷寶指美關稅政策勢加劇市場動盪，已增持黃金和美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港府決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴；中總蔡冠深稱美國佔香港出口不大，加徵

關稅影響微；學者指美加徵關稅對本港ＧＤＰ影響不大，美國影響力存錯誤認知

海洋公園鱷魚皮錶帶大熊貓手錶下架，致歉並承認敏感度不足

西九本年度營運料錄赤字１０億元，首季提交發展住宅物業建議

兒童醫院耳鼻喉科人手不足，逾５００門診病人需轉院

陳國基稱政府主動改革求變，為香港經濟發掘新增長點

花旗傳８５萬續租銅鑼灣軒尼詩道舖，低３年前近一成

施永青指政府帶頭減薪影響市場氣氛，認為作用不大；美國對中國制裁力度比預期低，料樓市止

跌回升

中原ＣＣＬ按周跌０﹒１４％，減息周期以來首次連跌３周

金管局表示１月底官方外匯儲備資產維持４２１５億美元

九巴開辦２２條特別線，接載馬拉松選手前往會場

凱基料美國下半年再加一成關稅，中港股市看好ＡＩ、旅遊及中特股

廠商會料本港新一年經濟「先抑後揚」，全年增長２﹒５－３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

