《日入而息》阿里否認入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ，太古地產料轉蝕８億

《今天重點》
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阿里（０９９８８）否認入股ＤｅｅｐＳｅｅｋ，傳對應估值達７８０億
ＤｅｅｐＳｅｅｋ參與上海２０２５全球開發者先鋒大會；ＤｅｅｐＳｅｅｋ公布各平台唯一帳
號，強調其他均屬仿冒；「ＡＩ教母」李飛飛團隊四百元復刻ＤｅｅｐＳｅｅｋＲ１；嵐圖汽車
指已完成與ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型深度融合；機構指ＤｅｅｐＳｅｅｋ用戶量上月底超谷歌Ｇｅ
ｍｉｎ
港交所陳翊庭指希望通過優化ＩＰＯ市場，提升香港新股市場國際競爭力；陳翊庭指配售投資者
是關鍵砍價者，最終會讓散戶受益
太古地產（０１９７２）料去年轉蝕約８億元，無損股息增長能力
玖龍紙業（０２６８９）料中期純利按年增最多１﹒３倍
ＩＧＧ（００７９９）料去年純利按年大增約７倍
平安資管增持農行（０１２８８）４４３０萬股Ｈ股，持股升至逾６％
出門問問（０２４３８）遭Ｇｏｏｇｌｅ減持近６００萬股，持股降至１０﹒９６％
黑芝麻智能向內媒稱公司芯片被比亞迪（０１２１１）採用並已量產出貨；２０２４全球車企銷
量前十指比亞迪第五、吉利第十
施永青指政府帶頭減薪影響市場氣氛，認為作用不大；美國對中國制裁力度比預期低，料樓市止
跌回升
港府決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴；中總蔡冠深稱美國佔香港出口不大，加徵
關稅影響微；學者指美加徵關稅對本港ＧＤＰ影響不大，美國影響力存錯誤認知
中原ＣＣＬ按周跌０﹒１４％，減息周期以來首次連跌３周
中國１月外儲增近６６﹒８億美元，黃金儲備連增三月
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《即日市況》
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恒指升２４１點企兩萬一，全周漲９００點，ＡＩ浪潮觸發ＦＯＭＯ
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《深滬股市》
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滬指收升１％險守三千三，成交逼近２萬億逾一個月多
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《美元匯價》
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英鎊１﹒２５以上阻力仍然較大
歐元最新報１﹒０３８８╱８９，日圓最新報１５１﹒９３╱９４
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《公司資訊》
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清晰醫療（０１４０６）午後停牌，原因有待公布
昊天國際（０１３４１）與利通電子訂ＡＩ算力戰略合作
中生製藥（０１１７７）兩隻貼劑新藥獲批上市
港鐵（０００６６）冀今年內完成東鐵綫自動月台幕門安裝工程；政府指港鐵須就太和站工程車
故障導致服務延誤罰款最少１００萬
中海油（００８８３）渤中２６－６油田開發項目（一期）投產
ＰＡＯｂａｎｋ一個月港元定期存款高達８厘
登輝控股（０１６９２）中美貿易戰對集團影響微乎其微
百勝中國（０９９８７）屈翠容稱未來攻低線城市，必勝客轉型成功，肯德基展韌性
美國參議員要求禁止騰訊（００７００）參與派拉蒙與Ｓｋｙｄａｎｃｅ合併交易
傳滙豐亞太區全球銀行業務主管馬智萍即將離任
合生創展（００７５４）傳獲淡馬錫子公司１億美元短期貸款用於債務再融資
國泰（００２９３）鄭家駒將任新設國泰中國內地董事，料今年內地員工達四千人
黑芝麻智能向內媒稱公司芯片被比亞迪（０１２１１）採用並已量產出貨；２０２４全球車企銷
量前十指比亞迪第五、吉利第十
嘉華（００１７３）溫偉明稱今年屬大賣之年，啟德海灣一期現樓發售
新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ３Ｂ期至今套現逾３０億元
中銀香港（０２３８８）委任張輝為副董事長及非執行董事
ＡＸＡ安盛新一年繼續拓展中港澳三地市場，相信蛇年再創佳績
恒生（０００１１）２月１９日召開董事會審議全年業績及第四次股息
麗豐控股（０１１２５）恢復公眾持股量潛在減持討論仍在進行
滙控（００００５）２月１９日召開董事會審議末期業績及第四次股息
石藥集團（０１０９３）帶狀疱疹ｍＲＮＡ疫苗獲臨床試驗批准
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《國企紅籌》
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中廣核新能源（０１８１１）擬全售南通美亞股權，涉約５億元人幣
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《神州民企》
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康諾亞（０２１６２）一產品獲批治療季節性過敏性鼻炎新適應症
上美股份（０２１４５）傳大裁員引入ＡＩ，ＣＥＯ表示年內會增聘８００人
康希諾生物（０６１８５）嬰幼兒疫苗新藥上市申請納內地優先審評
世茂（００８１３）１月合約銷售額升４﹒７％
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《中國要聞》
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李強冀巴基斯坦保障中國人員及機構安全
緬甸妙瓦底電騙園區６１受害者獲救，包括３９中國人
海關指今年外貿挑戰是外部衝擊，要及時出台支持措施
１月中國成越南最大遊客源國，同比激增２３７％
市監總局不處罰１２種首次和輕微違法，優化消費環境
國安部指涉密人員為享樂賣機密換錢，４８小時內被捕
劉昆任全國社會保障基金理事會理事長
中國、印尼續簽本幣互換協議，規模為四千億元人民幣
人行１８３７億逆回購利率持平，淨回籠１００３億
中國１月外儲增近６６﹒８億美元，黃金儲備連增三月
鄭州警示「零首付」「首付貸」購房風險，籲量力而行
上交所指１月新增開戶１５６萬，按月按年均減約兩成
證券時報揩更多穩市政策工具可期
春節錯位效應，１月ＣＰＩ料漲０﹒４％創四個月高
財政部續發３０年期固息國債，中標收益率再創新低
去年全國銷售彩票６２３４﹒８６億，同比增７﹒６％
ＤｅｅｐＳｅｅｋ參與上海２０２５全球開發者先鋒大會；ＤｅｅｐＳｅｅｋ公布各平台唯一帳
號，強調其他均屬仿冒；「ＡＩ教母」李飛飛團隊四百元復刻ＤｅｅｐＳｅｅｋＲ１；嵐圖汽車
指已完成與ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型深度融合；機構指ＤｅｅｐＳｅｅｋ用戶量上月底超谷歌Ｇｅ
ｍｉｎｉ
字節將上線全新模型，１張圖加１段音頻即能生成視頻
特斯拉中國發布特享充電權益表示家充樁２﹒５折，超充價格１元１度
轉轉指春節家電回收同比增超３倍，黃金回收增７５％
中證監支持優質科技型企業發行上市、回歸Ａ股
內地准１０家保險公司試點開展保險資金投資黃金業務
華為多個人工智能專利公布，今年以來已達２６項
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒７％，鴻海據報有意爭取與日產合作
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《大國博弈》
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外交部對巴拿馬退出一帶一路表遺憾，反對美方施壓；副總理張國清本月９日赴法國出席ＡＩ行
動峰會
中國機電商會指加徵關稅，美國進口商及消費者也受害；Ｐｕｍａ中國製運動鞋減少輸美，ＣＥ
Ｏ表示靈活行事
美財長預計中國能消化相當一部分對華關稅
富蘭克林鄧普頓稱美關稅政策不確定性或抵銷利好因素；滙豐指美加關稅影響滬深３００成分股
淨利減０﹒５％；安本指美國大型科技股或成報復目標，正增對中國投資
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《國際要聞》
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日揆小心翼翼訪白宮，慎防特朗普關稅「燒埋身」
美聯社指美國司法部終止沒收俄羅斯寡頭資產的計劃；貝森特全面闡釋其觀點指美國繼續奉行強
勢美元政策；法官暫時叫停美國政府的聯邦僱員買斷計劃；朱克伯格探訪白宮，談論支持政府加
強科技領導地位
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《外圍經濟》
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印度央行減息０﹒２５厘，近５年來首度
ＩＭＦ指日本需要立即削減赤字以修復財政路徑
本田與日產合併計劃勢流產，傳鴻海尋求合作
英特爾與日本官方機構聯手開發下一代量子電腦
美國上周新領失業救濟人數增至２１﹒９萬，高於預期
亞馬遜本財季營業利潤展望不及分析師預期
保時捷將解僱兩名重要高管，去年中國銷量下跌近三成
德國製造業低迷，１２月工業產值創五個月來最大降幅
荷寶指美關稅政策勢加劇市場動盪，已增持黃金和美元
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《其他消息》
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港府決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴；中總蔡冠深稱美國佔香港出口不大，加徵
關稅影響微；學者指美加徵關稅對本港ＧＤＰ影響不大，美國影響力存錯誤認知
海洋公園鱷魚皮錶帶大熊貓手錶下架，致歉並承認敏感度不足
西九本年度營運料錄赤字１０億元，首季提交發展住宅物業建議
兒童醫院耳鼻喉科人手不足，逾５００門診病人需轉院
陳國基稱政府主動改革求變，為香港經濟發掘新增長點
花旗傳８５萬續租銅鑼灣軒尼詩道舖，低３年前近一成
施永青指政府帶頭減薪影響市場氣氛，認為作用不大；美國對中國制裁力度比預期低，料樓市止
跌回升
中原ＣＣＬ按周跌０﹒１４％，減息周期以來首次連跌３周
金管局表示１月底官方外匯儲備資產維持４２１５億美元
九巴開辦２２條特別線，接載馬拉松選手前往會場
凱基料美國下半年再加一成關稅，中港股市看好ＡＩ、旅遊及中特股
廠商會料本港新一年經濟「先抑後揚」，全年增長２﹒５－３％
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