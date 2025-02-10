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期貨新聞

10/02/2025 09:15

期指低開２１點報２１１９９，國指期貨跌１８點報７８００

　　《經濟通通訊社１０日專訊》期指低開２１點報２１１９９，國指期貨低開１８點報
７８００，科指期貨高開１４點報５１８２。

【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情

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