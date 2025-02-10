期指低開２１點報２１１９９，國指期貨跌１８點報７８００

《經濟通通訊社１０日專訊》期指低開２１點報２１１９９，國指期貨低開１８點報
７８００，科指期貨高開１４點報５１８２。
【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情
10/02/2025 09:15
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10/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２１５６７升３４７點，成交１００１０９張
10/02/2025 16:45 《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話
10/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２１５６７升３４７點，高水４５點
10/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６４９８８張，增逾萬八張
10/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１８１５６張，增逾萬六張
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