即月期指最後交易價２１５６７升３４７點，成交１００１０９張

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２１５６７，升３４７點，高水４５點，
成交１００１０９張。即月國指期貨最後交易價７９７１，升１５３點，高水２４點，成交
１０２９５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２９４，升１２６點，高水７點，成交
１１８１７７張。
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10/02/2025 16:46
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