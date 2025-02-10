即月期指最後交易價２１５６７升３４７點，成交１００１０９張

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２１５６７，升３４７點，高水４５點，

成交１００１０９張。即月國指期貨最後交易價７９７１，升１５３點，高水２４點，成交

１０２９５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２９４，升１２６點，高水７點，成交

１１８１７７張。

