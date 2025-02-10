【夜期時段】即月期指最新報２１５７５點，升８點，高水５３點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５７０點，升３點，高水４８

點，最新報２１５７５點，升８點，高水５３點，合約成交４７８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７９６３點，跌８點，高水１６點，最新報７９６３點，跌

８點，高水１６點，合約成交６９７張。

