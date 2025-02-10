《日入而息》中國傳定美科企反壟斷名單，香港郵政恢復收寄美包裹

《今天重點》

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中方據報制定美科企反壟斷調查名單，外交部：不了解

外交部表示王毅周三訪問英國，與英方舉行中英戰略對話；外交部回應ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱潮表

示願同各方加強交流合作

香港郵政明日起恢復接收寄往美國內載貨品郵件

法巴料今年恒指上試２３０００點，看好中資科技股

星展集團全年純利增１１％至約１１４億坡元，末期息６０坡仙；星展香港去年純利升逾１％至

９３億元，非利息收入升２６％；星展香港指美國加徵關稅對中國影響不大，料美國下半年減息

２次

平安資管增持招行（０３９６８）約３７９萬股Ｈ股，涉資１﹒６億元；平安資管增持郵儲行（

０１６５８）約１６０８萬股Ｈ股，持股升至６﹒０５％

黃志達旗下家辦再增持維他奶（００３４５）約８７萬股，持股升逾８％

騰訊雲擬於沙特建首個中東數據中心，投入超１﹒５億美元；ＱＱ音樂業內率先部署ＤｅｅｐＳ

ｅｅｋ，相關功能測試中；微信指部分微短劇類小程序因劇目未備案、不良價值觀等問題被下架

特朗普指示財政部長停止鑄造１美仙硬幣；特朗普稱日本製鐵考慮投資美國鋼鐵，不直接收購；

法官允許２７００名美國國際發展署職員返回崗位；法官暫時叫停馬斯克政府效率部取閱美國財

政部數據；ＣＢＳ民調指５６％美國公眾支持特朗普對華關稅戰

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《即日市況》

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恒指收升３８８點報２１５２１創四個月高，ＡＩ炒不完醫療題材飆

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒５６％三連升，ＡＩ、算力集體走高

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《美元匯價》

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重上１０８，美元仍有優勢

歐元最新報１﹒０３２７╱２８，日圓最新報１５２﹒２１╱２２

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《公司業績》

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星展集團全年純利增１１％至約１１４億坡元，末期息６０坡仙；星展香港去年純利升逾１％至

９３億元，非利息收入升２６％

寶勝國際（０３８１３）１月綜合經營收益淨額升２４％

裕元集團（００５５１）１月綜合經營收益按年增９﹒３％

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《公司資訊》

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香水集團穎通控股遞表申港上市，中期多賺兩成

內地連鎖餐飲「豬角．閩南豬腳飯」傳計劃赴港上市

古茗招股傳集資增至１８億，散戶比例升至４３﹒５％

恒生（０００１１）完成數筆離岸人民幣債券回購交易

劍虹集團（０１５５７）附屬劍虹地基遭呈請清盤

美團（０３６９０）成立算法顧問委員會，應對網信辦整頓平台算法

宜賓銀行（０２５９６）穩定價格期結束，超額配股權失效

滙豐完成首批離岸人民幣債券回購交易

澳獅環球（０１５４０）延長澳洲坎培拉營運廠房及辦公室租期至２０３０年

聯想集團（００９９２）利雅德生產基地舉行奠基儀式，料最快２０２６年起投產

渣打（０２８８８）與客戶首次以債券通北向通債券作抵押品進行境外人民幣回購

中移動（００９４１）收購香港寬頻（０１３１０）添變數，消息指內地審批兩個月無回音

中銀（０２３８８）完成多筆債券通北向通債券作為抵押品離岸人民幣債券回購交易

亞盛醫藥（０６８５５）美國ＩＰＯ部分行使超額配股權，增發９３﹒５萬股ＡＤＲ

國泰（００２９３）繼續位居全球最佳航企前五名，今年將引入更多升級波音機

工銀亞洲完成首筆離岸人民幣債券回購交易

新世界（０００１７）皇都超購近１９倍，加推５５伙應市

景林資管香港第四季清倉阿里巴巴（０９９８８），增持網易拼多多

聯合能源（００４６７）逾１２億元收購埃及油氣勘探公司

恒都集團（００７２５）售１５萬股阿里巴巴，料獲利逾２００萬元

沛嘉醫療（０９９９６）去年收入升最多４３％

碧桂園（０２００７）１月合同銷售金額按年跌５８﹒８％

賽目科技（０２５７１）穩價期結束無行動，超額配股權失效

敏華控股（０１９９９）主席黃敏利增持５００萬股

寶龍地產（０１２３８）１月合約銷售總額按年跌３８﹒４％

商湯（０００２０）大裝置上架ＤｅｅｐＳｅｅｋ系列模型，限時免費體驗

騰訊雲擬於沙特建首個中東數據中心，投入超１﹒５億美元；ＱＱ音樂業內率先部署ＤｅｅｐＳ

ｅｅｋ，相關功能測試中；微信指部分微短劇類小程序因劇目未備案、不良價值觀等問題被下架

出門問問（０２４３８）全線ＡＩ產品融合ＤｅｅｐＳｅｅｋ

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《國企紅籌》

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中興通訊（００７６３）認購９７億元人幣理財產品

東風（００４８９）１月累計汽車銷量按年跌４８﹒５％

中糧家佳康（０１６１０）上月生豬銷量按月跌２１﹒５％

中電信（００７２８）梁寶俊辭任執行董事、總裁兼首席運營官職務

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《神州民企》

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塗鴉智能（０２３９１）發不悉股價波動原因公告

賽伯樂（０１０２０）擬配股作價１﹒２億元購內地知識產權代理孔軍民入主為股東

基石藥業（０２６１６）舒格利單抗被納入ＥＳＭＯ指南及雙適應症治療推薦方案

復興亞洲（００２７４）溢價６６％發行逾８９００萬股新股償還４４６萬元欠款

景瑞控股（０１８６２）１月合約簽約銷售額跌７１％

禹洲集團（０１６２８）１月合約銷售金額按年跌３７﹒６％

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ４３開展的２期臨床研究於中國完成首例患者給藥；ＨＬＸ９９

臨床試驗申請獲美國食品藥品管理局批准

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《中國要聞》

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俄媒稱習近平將應邀出席莫斯科５月勝利日活動

內地機票價傳不得低於２００元，多家航司稱未接通知

國務院任命鄒瀾為人行副行長，孫梅君為海關總署署長

廣州海珠低空飛行運營中心年中投用，２６分鐘到香港

上海發放５億消費券，餐飲和旅遊消費券為搖號中籤

《哪吒２》進入全球票房榜前３０，唯一非好萊塢影片

四川筠連縣山泥傾瀉最少１死２８失蹤，搜救有難度

醫保局藥監局回應集採藥品療效質疑：多是主觀感受

人行２１５０億逆回購利率持平，淨回籠２３４０億

發改委指新能源項目上網電量原則上全部進入電力市場

春節汽車、家電家居產品等以舊換新銷售額超３１０億

官媒反駁外資撤離表示外資要成功，需追上中國市場變化

深圳證監前局長陳小澎被除黨籍，藉企業上市等受賄

哪吒汽車據報計劃融資４０億元至４５億元

華為手錶可刷醫保購買有藥店加價賣，個別城市叫停

喜茶暫停門店加盟申請指低價內捲、規模內捲毫無意義

中國鹽湖正式揭牌，為國內最大鉀鹽和鋰鹽湖生產基地

董宇輝退出與輝同行公司股東行列，改為間接持股

金價升破二千九美元，上金所提示市場風險籲理性投資

寧德江西鋰雲母礦傳復產，冶煉廠龍蟠時代據報已復工

杭州宇樹科技大量招聘，算法工程師年薪最高超９０萬

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《寶島快訊》

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台股收跌１％，台積電１月銷售額同比增３５﹒９％

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《大國博弈》

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外交部表示王毅周三訪問英國，與英方舉行中英戰略對話；外交部回應ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱潮表

示願同各方加強交流合作

中方約見日駐華公使就「石特會」涉華消動向嚴正交涉

中方據報制定美科企反壟斷調查名單，外交部：不了解

貿促會率逾３０企業赴哈薩克簽約合作，涉能源等領域

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《國際要聞》

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美日首腦同意擴大國防、太空和人工智能合作

克里姆林宮拒絕證實或否認特朗普與普京的通話

特朗普指示財政部長停止鑄造１美仙硬幣；特朗普稱日本製鐵考慮投資美國鋼鐵，不直接收購；

法官允許２７００名美國國際發展署職員返回崗位；法官暫時叫停馬斯克政府效率部取閱美國財

政部數據；ＣＢＳ民調指５６％美國公眾支持特朗普對華關稅戰

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《外圍經濟》

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新西蘭簡化「黃金簽證」計劃，吸引移民促經濟復甦

加拿大１月份失業率降至６﹒６％

日本２０２４年經常項目順差額創新高，按年升近三成

美國消費者信心指數跌至七個月低位；特朗普將對鋼、鋁加關稅，印度盧比跌至紀錄低位；特朗

普對鋼鋁加徵關稅，亞洲時段金屬市場未現波動

內地三大電訊商全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型；ＤｅｅｐＳｅｅｋ掀城市反思，官媒指順應

新技術感知需求；頂級域名ａｉ﹒ｃｏｍ直接定向至ＤｅｅｐＳｅｅｋ官網；ＤｅｅｐＳｅｅｋ

進軍中東，沙特阿美數字數據中心運營；標普指ＤｅｅｐＳｅｅｋ助互聯網公司迅速整合ＡＩ模

型

馬斯克對收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務不感興趣

施羅德投資指ＤｅｅｐＳｅｅｋ衝擊凸顯投資組合須具韌性

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《其他消息》

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李家超探望遇襲受傷冰球運動員，責成文體旅局等跟進；將推創科產業引導基金，加強引導市場

基金投資新興產業

林定國上午赴京與中央部委舉行工作會議

丘應樺稱港台仝人在說好國家和香港故事方面作出不少努力

中原十大屋苑周末錄８宗成交，６個屋苑「捧蛋」

大圍工廈橙色空間全幢招標出售

醫衞局控煙暫放生薄荷煙，吸煙與健康委員會稱理解執法困難

渣打馬拉松９００人受傷、２９人送院，３名內地跑手被取消資格；陳茂波稱馬拉松將運動結合

城市風貌，將盛事經濟效益最大化

港協暨奧委會強烈譴責港隊運動員被土庫曼運動員蓄意襲擊；港協暨奧委會指４名襲擊港隊的土

庫曼冰球運動員被罰停賽

彭博夥交易中心推支持債券通項下離岸人民幣債券回購交易解決方案

黃王慈明稱債券通南向通擴容拓香港債市深度

行政會議明日復會

李惟宏建議基建項目證券化，深化上市及市場改革

田北辰倡公務員議員凍薪，料一年可省最多９０億開支

鄉議局倡二元乘車設每月限額，開放籃球英式桌球博彩

盧寵茂冀「控煙十招」４月交立法會，最快明年先禁非薄荷類加味煙

簡樸房規管諮詢期滿，關注組織倡做好安置並定起始租金

警方國安處拘捕一名２６歲被通緝女子，涉嫌妨礙司法公正；消息指國安處邀前區議員劉珈汶兩

名親友協助調查

政府新一輪住戶開支統計調查現正進行，預計明年中公布結果

會財局將持續推動可持續發展，推動數字化發展

陳美寶稱發展低空經濟工作組接獲７２份「監管沙盒」申請書

法巴料今年恒指上試２３０００點，看好銀行及電訊等高息股；星展香港指美國加徵關稅對中國

影響不大，料美國下半年減息２次；瑞銀鞏旻料傳統車企加強ＡＩ合作，今年行業小幅增長

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