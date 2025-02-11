《外圍焦點》克利夫蘭聯儲總裁發表講話，鮑威爾於參議院作證

《經濟通通訊社１１日專訊》在科技股和原材料股推動下，美股三大指數昨日收市報升。市

場關注美國總統特朗普對鋼鐵和鋁材額外徵收２５％關稅，鋼鐵與鋁業股造好。道指升

１６７﹒０１點或０﹒３８％，報４４４７０﹒４１點；標普５００指數升４０﹒４５點或

０﹒６７％，報６０６６﹒４４點；納指升１９０﹒８７點或０﹒９８％，報１９７１４﹒２７

點。港股方面，恒生指數收市報２１２９４，跌２２７點或１﹒１％，成交２１９６億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：１５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利發表題為「我們是

否低估了金融市場變化」的講話。９：５０ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克就經濟前景

發表講話。１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國參議院金融、住房和城市事務委員會就貨

幣政策進行半年一次的證詞陳述。１２日凌晨１：００ａｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加一場小

組討論。１：３０ａｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員曼恩在央行一場活動上講話。



在美國，今日公布業績的公司有：英國石油（ＵＳ﹒ＢＰ）、可口可樂（ＵＳ﹒ＫＯ）、

Ｍａｒｒｉｏｔｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（ＵＳ﹒ＭＡＲ）、Ｓｈｏｐｉｆｙ

（ＵＳ﹒ＳＨＯＰ）等。（ｗａ）

