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11/02/2025 16:48

《外圍焦點》克利夫蘭聯儲總裁發表講話，鮑威爾於參議院作證

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在科技股和原材料股推動下，美股三大指數昨日收市報升。市
場關注美國總統特朗普對鋼鐵和鋁材額外徵收２５％關稅，鋼鐵與鋁業股造好。道指升
１６７﹒０１點或０﹒３８％，報４４４７０﹒４１點；標普５００指數升４０﹒４５點或
０﹒６７％，報６０６６﹒４４點；納指升１９０﹒８７點或０﹒９８％，報１９７１４﹒２７
點。港股方面，恒生指數收市報２１２９４，跌２２７點或１﹒１％，成交２１９６億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：１５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利發表題為「我們是
否低估了金融市場變化」的講話。９：５０ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克就經濟前景
發表講話。１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國參議院金融、住房和城市事務委員會就貨
幣政策進行半年一次的證詞陳述。１２日凌晨１：００ａｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加一場小
組討論。１：３０ａｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員曼恩在央行一場活動上講話。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：英國石油（ＵＳ﹒ＢＰ）、可口可樂（ＵＳ﹒ＫＯ）、
Ｍａｒｒｉｏｔｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（ＵＳ﹒ＭＡＲ）、Ｓｈｏｐｉｆｙ
（ＵＳ﹒ＳＨＯＰ）等。（ｗａ）

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11/02/2025 09:22  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８１﹒０跌７﹒８點

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