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期貨新聞

11/02/2025 09:15

期指高開３２點報２１５９９，國指期貨升１點報７９６４

　　《經濟通通訊社１１日專訊》期指高開３２點報２１５９９，國指期貨高開１點報７９６４
，科指期貨低開６點報５２８８。

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