期指高開３２點報２１５９９，國指期貨升１點報７９６４

《經濟通通訊社１１日專訊》期指高開３２點報２１５９９，國指期貨高開１點報７９６４
，科指期貨低開６點報５２８８。
【你點睇？】渣馬4名內地跑手被取消資格，4人同屬一個經理人，號碼布疑被調換，你認為主辦方應否酌情處理？► 立即投票
11/02/2025 09:15
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