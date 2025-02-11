即月期指最後交易價２１３４２跌２２５點，高水４７點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２１３４２，跌２２５點，高水４７點，
暫成交９２２７７張。即月國指期貨最後交易價７８５５，跌１０８點，高水１２點，暫成交
９７４６５張。另外，即月科指期貨最後交易價５１４６，跌１４８點，高水４點，暫成交
１１４６０４張。
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11/02/2025 16:31
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２１３４２，跌２２５點，高水４７點，
暫成交９２２７７張。即月國指期貨最後交易價７８５５，跌１０８點，高水１２點，暫成交
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