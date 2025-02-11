即月期指最後交易價２１３４２跌２２５點，高水４７點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２１３４２，跌２２５點，高水４７點，

暫成交９２２７７張。即月國指期貨最後交易價７８５５，跌１０８點，高水１２點，暫成交

９７４６５張。另外，即月科指期貨最後交易價５１４６，跌１４８點，高水４點，暫成交

１１４６０４張。

