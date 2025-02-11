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期貨新聞

11/02/2025 16:46

即月期指最後交易價２１３４２跌２２５點，成交９２４８４張

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２１３４２，跌２２５點，高水４７點，
成交９２４８４張。即月國指期貨最後交易價７８５５，跌１０８點，高水１２點，成交
９７８０４張。另外，即月科指期貨最後交易價５１４６，跌１４８點，高水４點，成交
１１４６０４張。

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