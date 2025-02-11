【夜期時段】即月期指最新報２１３４８點，升６點，高水５３點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３４２點，無升跌，高水４７

點，最新報２１３４８點，升６點，高水５３點，合約成交２４３張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７８６７點，升１２點，高水２４點，最新報７８６２點，

升７點，高水１９點，合約成交２５０張。

