【夜期時段】即月期指最新報２１３４８點，升６點，高水５３點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３４２點，無升跌，高水４７
點，最新報２１３４８點，升６點，高水５３點，合約成交２４３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７８６７點，升１２點，高水２４點，最新報７８６２點，
升７點，高水１９點，合約成交２５０張。
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇
11/02/2025 17:20
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11/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２１３４２跌２２５點，成交９２４８４張
11/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２１３４２跌２２５點，高水４７點
11/02/2025 15:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０７２﹒７５跌１６點
11/02/2025 09:22 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８１﹒０跌７﹒８點
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