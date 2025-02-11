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期貨新聞

11/02/2025 19:36

《日入而息》中芯上季少賺３８％遜預期，總商會倡開徵數碼服務稅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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中芯（００９８１）去年第四季淨利潤按年跌３８％，首季指引收入按季增最多８％　　　　　
新世界（０００１７）皇都周六賣１６８伙，入場價６０６萬起；鄭家純配偶葉美卿以近１４８
７萬元購入北角「皇都」兩單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＣＣＡ料香港２０２４╱２５年度錄９２０億財赤；ＡＣＣＡ倡２元乘車優惠由劃一資助改為
分級補貼制度；總商會建議２元乘車優惠限使用次數，開徵數碼服務稅　　　　　　　　　　　
陳國基稱啟德體育園將於３月１日舉行開幕典禮；夏寶龍對香港經濟發展，融入國家發展大局作
出明確指示；公務員調整薪金需考慮香港經濟及士氣問題；１月到港旅客人次達４７４萬，創疫
後新高；土庫曼球員襲擊港隊球員，陳國基批非常不文明，冀日後不再發生　　　　　　　　　
電車申請成人票價加３毫至３﹒３元，稱客量仍未恢復疫情前水平　　　　　　　　　　　　　
瑪嘉烈醫院３醫生疑感染產志賀毒素一人死，推斷或進食受污染食物；瑪嘉烈醫院員工疑出現大
腸桿菌感染群組，歐家榮袁國勇將交代事件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
古茗（０１３６４）暗盤收高近１１％，每手賺４３２元　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指蜜雪冰城擬本月底香港招股，集資約３９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳寧德時代擬本周遞香港上市申請，籌至少３９０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬國數據（０９６９８）傳考慮將國際業務美國上市，籌資約５億美元　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）李彥宏稱須持續投資ＡＩ以保科技及行業領先地位　　　　　　　　　　　
智能駕駛啟ＤｅｅｐＳｅｅｋ時代，２０車企接入ＤＳ模型；ＤＳ創始人傳赴巴黎參加ＡＩ峰會
，知情人士闢謠指假消息；ＤｅｅｐＳｅｅｋ梁文峰據報赴巴黎參加ＡＩ行動峰會；ＯｐｅｎＡ
Ｉ指已與美國政府討論ＤＳ疑未經授權獲取數據　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普即將公布對等關稅，印度和泰國料首當其衝；特朗普對鋼鋁徵稅，全球市場進入新一輪動
盪；關稅戰升溫，特朗普頒令對鋼鋁全面重徵２５％關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬斯會是接班人嗎？特朗普公開說「為時過早」；受特斯拉股價拖累，馬斯克身家跌破４０００
億美元；分析科技企業未來數年ＡＩ支出將不斷上升；特朗普回巢後，鮑威爾首度發表半年度貨
幣政策報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日跌２２７點收報２１２９４，智駕價格戰衝擊吉利瀉一成
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬指收跌０﹒１２％，《哪吒２》帶火ＩＰ經濟逆市漲
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　短期市況高不確定性，入市要靈活走位　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３１７╱１８，日圓最新報１５１﹒９７╱９９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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萬國數據（０９６９８）傳考慮將國際業務美國上市，籌資約５億美元　　　　　　　　　　　
消息指蜜雪冰城擬本月底香港招股，集資約３９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳寧德時代擬本周遞香港上市申請，籌至少３９０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
堡獅龍（００５９２）私有化獲通過料３月１７日退市，在港上市逾３０年　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）１月在港新車註冊量８４７部位列首位　　　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）李彥宏稱須持續投資ＡＩ以保科技及行業領先地位　　　　　　　　　　　
韓媒指滙豐非法沽空指控獲首爾法院裁定無罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指淘多多擬今年全港擴至１５間門店，下月荃灣６千呎巨舖開張　　　　　　　　　　　　
富臨集團創辦人７億元標售大圍橙色空間全幢工業大廈　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）皇都周六賣１６８伙，入場價６０６萬起；鄭家純配偶葉美卿以近１４８
７萬元購入北角「皇都」兩單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
諾發集團（０１３６０）接獲額外復牌指引，續停牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天譽置業（０００５９）資金水平低及不足，未能開展年終審計工作　　　　　　　　　　　　
金地商置（００５３５）１月合約銷售總額跌２３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交銀香港分行參與以北向通債券為抵押品作人民幣債券回購業務　　　　　　　　　　　　　　
周企遠展（０００３５）擬洽購澳洲星億渡假村五成股權，惟星億指未提供足夠價值　　　　　
中芯（００９８１）去年第四季淨利潤按年跌３８％，首季指引收入按季增最多８％　　　　　
京東（０９６１８）外賣正式啟動，招募品質堂食餐飲商家限時免佣金　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　零跑（０９８６３）Ｂ１０下月１０日預售，１５萬級首搭雷射雷達城區智駕
　　蔚來（０９８６６）李斌稱力爭第四季實現單季度盈利，今年銷量達４４萬輛
　　ＥＤＡ集團控股（０２５０５）獲基石投資者增持股份　　　　　　　　　　
　　丘鈦科技（０１４７８）１月攝像頭模組銷售數量按年跌１０﹒２％　　　　
　　旭輝（００８８４）１月合同銷售金額按年跌５１﹒３％　　　　　　　　　
　　太美醫療科技（０２５７６）趙璐退任公司總經理，由萬韞鋆接任　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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李強稱促進人工智能＋消費，鼓勵外資開展股權投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金價瘋漲，信用卡買金套現、洗錢等違規操作死灰復燃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院發布新規表示旅店客房內禁止安裝監控設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
促進銀髮消費，內地將增開老年人旅遊列車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒指中國將拿出更多務實管用舉措穩外資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行３３０億逆回購利率持平，淨投放３３０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３１省份均上修２０２３年ＧＤＰ，滬京上修幅度最大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海市政府常務會議指放大消費券的引流作用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東到後年建設２０個「產業集群＋跨境電商」試點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多家區域性銀行中短期存款利率現「倒掛」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃金價格再創新高，多家銀行調整涉金業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
智能駕駛啟ＤｅｅｐＳｅｅｋ時代，２０車企接入ＤＳ模型；ＤＳ創始人傳赴巴黎參加ＡＩ峰會
，知情人士闢謠指假消息；ＤｅｅｐＳｅｅｋ梁文峰據報赴巴黎參加ＡＩ行動峰會；ＯｐｅｎＡ
Ｉ指已與美國政府討論ＤＳ疑未經授權獲取數據　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
余承東稱智駕能用和好用境界不同，鴻蒙智行斷代領先　　　　　　　　　　　　　　　　　　
于東來稱今年胖東來將安排網上課堂，分享工作方法等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州娃哈哈公司轉讓「娃哈哈」商標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＨＥＩＮ肇慶產業園完成驗收交付，料年內進駐使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉上海儲能超級工廠投產，本季起逐步提升產能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升０﹒６％，鴻海１月銷售額增幅放緩至３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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陳國基稱美國郵寄政策朝令夕改，將向世貿作出抗議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
專家指中國反制美關稅措施，精準有力，展現極大克制　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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特朗普重申加沙重建計劃，稱巴人遷走後無權返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬斯會是接班人嗎？特朗普公開說「為時過早」；受特斯拉股價拖累，馬斯克身家跌破４０００
億美元；分析科技企業未來數年ＡＩ支出將不斷上升；特朗普回巢後，鮑威爾首度發表半年度貨
幣政策報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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德國１月電動車總銷售按年升５４％，但特斯拉大跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普即將公布對等關稅，印度和泰國料首當其衝；特朗普對鋼鋁徵稅，全球市場進入新一輪動
盪；關稅戰升溫，特朗普頒令對鋼鋁全面重徵２５％關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｍｅｔａ啟動裁員程序，將集中力量於人工智能競賽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｉＰｈｏｎｅ　ＳＥ　４或於本周內上架官網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
諾基亞任命英特爾ＡＩ和數據中心負責人為新ＣＥＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
麥當勞２０２４年純利下跌３％至８２億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本酒店經營公司投資比特幣，股價一年飆升４８倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛指ＤＳ引燃投資熱情，全球對沖基金加速買入中國股票　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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陳國基稱啟德體育園將於３月１日舉行開幕典禮；夏寶龍對香港經濟發展，融入國家發展大局作
出明確指示；公務員調整薪金需考慮香港經濟及士氣問題；１月到港旅客人次達４７４萬，創疫
後新高；土庫曼球員襲擊港隊球員，陳國基批非常不文明，冀日後不再發生　　　　　　　　　
何君堯胞弟何君鑾申請破產獲法庭批准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富豪雪糕車創辦人何敬源離世，訃告表示為港人帶來香甜回憶　　　　　　　　　　　　　　　
海洋公園擬建大熊貓博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李慧琼擬在兩會提案，設購房互通機制助內地人才在港住屋　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＣＣＡ料香港２０２４╱２５年度錄９２０億財赤；ＡＣＣＡ倡２元乘車優惠由劃一資助改為
分級補貼制度；總商會建議２元乘車優惠限使用次數，開徵數碼服務稅　　　　　　　　　　　
利嘉閣料樓價升逾５％，倡放寬投資移民買樓價格限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀仍視中、港為增長機遇，亞洲為絕對增長引擎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田總指渣馬被取消資格四名跑手不涉代跑，只因經理人分錯號碼布　　　　　　　　　　　　　
何永賢爭取今年通過簡樸房法例，研是否延長寬限期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
星光行５０６－５１２單位放售，意向價７０８０萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
甯漢豪料北都未來５年產出約５７０公頃熟地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中小企１月營商指數下跌，物流及商用服務業表現較差　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電車申請成人票價加３毫至３﹒３元，稱客量仍未恢復疫情前水平　　　　　　　　　　　　　
瑪嘉烈醫院３醫生疑感染產志賀毒素一人死，推斷或進食受污染食物；瑪嘉烈醫院員工疑出現大
腸桿菌感染群組，歐家榮袁國勇將交代事件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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11/02/2025 15:13  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０７２﹒７５跌１６點

11/02/2025 09:22  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８１﹒０跌７﹒８點

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