《外圍焦點》鮑威爾於眾議院發表證詞，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾昨日向國會表示毋須急於調整利率，暗

示在減息步伐上將保持耐心。另外，美國最新ＣＰＩ數據即將於周三公布，市場保持觀望，美股

上行趨勢受阻。道指收市升１２３﹒２４點或０﹒２８％，報４４５９３﹒６５點；標普５００

指數約持平或升０﹒０３％，報６０６８﹒５０點；納指跌７０﹒４１點或０﹒３６％，報

１９６４３﹒８６點。港股方面，恒生指數收市報２１８５７，升５６３點或２﹒６％，成交

２８７２億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森參加ＭＮＩ

Ｃｏｎｎｅｃｔ活動圓桌會議。１１：００ｐｍ，鮑威爾在華盛頓眾議院金融服務委員會發表半

年度貨幣政策證詞；同一時間，英倫銀行ＭＰＣ委員格林發表講話。



數據方面，今晚９：３０ｐｍ，美國公布１月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄

至０﹒３％，年率升幅料維持於２﹒９％，經季節調整料由３２３﹒３８升至３２４﹒２４。



在美國，今日公布業績的公司有：Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐ

（ＵＳ﹒ＧＯＬＤ）、溫德姆酒店（ＵＳ﹒ＷＨ）等。（ｗａ）

