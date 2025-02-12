期指高開１９１點報２１５３３，國指期貨升７４點報７９２９

《經濟通通訊社１２日專訊》期指高開１９１點報２１５３３，國指期貨高開７４點報
７９２９，科指期貨高開５８點報５２０４。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
12/02/2025 09:15
《經濟通通訊社１２日專訊》期指高開１９１點報２１５３３，國指期貨高開７４點報
７９２９，科指期貨高開５８點報５２０４。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰12/02/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８８﹒０跌４﹒３點
下一篇新聞︰12/02/2025 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０９５﹒０升２﹒８點
12/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，成交１１５５１９張
12/02/2025 16:45 《外圍焦點》鮑威爾於眾議院發表證詞，美國公布ＣＰＩ
12/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，高水６點
12/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６７５８２張減２１０３張
12/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１０９２９張減２７４４張
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N