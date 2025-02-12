即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，成交１１５５１９張

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２１８６４，升５２２點，高水６點，成
交１１５５１９張。即月國指期貨最後交易價８０７０，升２１５點，高水１２點，成交
９２５５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８４，升１３８點，高水３點，成交
１１８１９１張。
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12/02/2025 16:46
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上一篇新聞︰12/02/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２１８４５點，跌１９點，低水１３點
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