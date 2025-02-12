  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

12/02/2025 16:46

即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，成交１１５５１９張

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２１８６４，升５２２點，高水６點，成
交１１５５１９張。即月國指期貨最後交易價８０７０，升２１５點，高水１２點，成交
９２５５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８４，升１３８點，高水３點，成交
１１８１９１張。

【你點睇？】渣馬4名內地跑手被取消資格，4人同屬一個經理人，號碼布疑被調換，你認為主辦方應否酌情處理？► 立即投票

返回期貨新聞

上一篇新聞︰12/02/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２１８４５點，跌１９點，低水１３點

下一篇新聞︰12/02/2025 16:45  《外圍焦點》鮑威爾於眾議院發表證詞，美國公布ＣＰＩ

其他期貨新聞
More

12/02/2025 19:30  《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，德國公布ＣＰＩ

12/02/2025 19:29  《日入而息》國家擬出手救萬科，Ｗｅｂｂ預告關閉個人網站

12/02/2025 16:31  即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，高水６點

12/02/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８８﹒０跌４﹒３點

12/02/2025 09:15  期指高開１９１點報２１５３３，國指期貨升７４點報７９２９

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處