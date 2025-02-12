即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，成交１１５５１９張

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２１８６４，升５２２點，高水６點，成

交１１５５１９張。即月國指期貨最後交易價８０７０，升２１５點，高水１２點，成交

９２５５９張。另外，即月科指期貨最後交易價５２８４，升１３８點，高水３點，成交

１１８１９１張。

