【夜期時段】即月期指最新報２１８４５點，跌１９點，低水１３點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８６０點，跌４點，高水２點
，最新報２１８４５點，跌１９點，低水１３點，合約成交３２０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８０６４點，跌６點，高水６點，最新報８０５６點，跌
１４點，低水２點，合約成交４３９張。
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12/02/2025 17:20
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