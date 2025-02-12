【夜期時段】即月期指最新報２１８４５點，跌１９點，低水１３點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８６０點，跌４點，高水２點

，最新報２１８４５點，跌１９點，低水１３點，合約成交３２０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８０６４點，跌６點，高水６點，最新報８０５６點，跌

１４點，低水２點，合約成交４３９張。

