《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，德國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》美國公布ＰＰＩ，及德國公布ＣＰＩ，料為周四（１３日）市

場焦點。



各國重要經濟活動方面，北約防長會議舉行（至１４日）。周四本港時間４：４０ｐｍ，歐

洲央行執委奇波洛內在法蘭克福數字法國２０２５年會議上接受採訪（預先錄製）。



＊英國公布第四季ＧＤＰ等數據，華虹半導體公布業績＊



數據方面，周四７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布１月生產者物價指數，月率升

幅料維持於０﹒３％，年率升幅料由３﹒８％擴大至４％。３：００ｐｍ，英國公布第四季出口

，季率跌幅料由０﹒５％擴大至１﹒３％；第四季國內生產總值季率料下滑０﹒１％，年率升幅

料由０﹒９％擴大至１﹒１％；第四季進口季率料由下滑２﹒５％改善至升１﹒１％；１２月服

務業指數月率升幅料維持於０﹒１％；１２月工業生產年率跌幅料由１﹒８％擴大至２﹒１％，

月率料由下滑０﹒４％改善至升０﹒２％。同一時間，德國公布１月消費者物價指數，月率料由

０﹒５％逆轉至下滑０﹒２％，年率升幅料由２﹒６％收窄至２﹒３％。６：００ｐｍ，歐元區

公布１２月工業生產，年率跌幅料由１﹒９％擴大至３﹒１％，經季節調整月率料由０﹒２％逆

轉至下滑０﹒６％。９：３０ｐｍ，美國公布１月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒２％擴大

至０﹒３％，年率升幅料維持於３﹒３％；連續申請失業救濟金人數料由１８８﹒６萬升至

１８８﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒９萬降至２１﹒７萬。



在本港，明日公布業績的公司有：華虹半導體（０１３４７）等。（ｗａ）

