  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
期貨新聞

12/02/2025 19:30

《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，德國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國公布ＰＰＩ，及德國公布ＣＰＩ，料為周四（１３日）市
場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，北約防長會議舉行（至１４日）。周四本港時間４：４０ｐｍ，歐
洲央行執委奇波洛內在法蘭克福數字法國２０２５年會議上接受採訪（預先錄製）。
　
＊英國公布第四季ＧＤＰ等數據，華虹半導體公布業績＊
　
　　數據方面，周四７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布１月生產者物價指數，月率升
幅料維持於０﹒３％，年率升幅料由３﹒８％擴大至４％。３：００ｐｍ，英國公布第四季出口
，季率跌幅料由０﹒５％擴大至１﹒３％；第四季國內生產總值季率料下滑０﹒１％，年率升幅
料由０﹒９％擴大至１﹒１％；第四季進口季率料由下滑２﹒５％改善至升１﹒１％；１２月服
務業指數月率升幅料維持於０﹒１％；１２月工業生產年率跌幅料由１﹒８％擴大至２﹒１％，
月率料由下滑０﹒４％改善至升０﹒２％。同一時間，德國公布１月消費者物價指數，月率料由
０﹒５％逆轉至下滑０﹒２％，年率升幅料由２﹒６％收窄至２﹒３％。６：００ｐｍ，歐元區
公布１２月工業生產，年率跌幅料由１﹒９％擴大至３﹒１％，經季節調整月率料由０﹒２％逆
轉至下滑０﹒６％。９：３０ｐｍ，美國公布１月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒２％擴大
至０﹒３％，年率升幅料維持於３﹒３％；連續申請失業救濟金人數料由１８８﹒６萬升至
１８８﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒９萬降至２１﹒７萬。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：華虹半導體（０１３４７）等。（ｗａ）

【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票

返回期貨新聞

下一篇新聞︰12/02/2025 19:29  《日入而息》國家擬出手救萬科，Ｗｅｂｂ預告關閉個人網站

其他期貨新聞
More

12/02/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２１８４５點，跌１９點，低水１３點

12/02/2025 16:46  即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，成交１１５５１９張

12/02/2025 16:45  《外圍焦點》鮑威爾於眾議院發表證詞，美國公布ＣＰＩ

12/02/2025 16:31  即月期指最後交易價２１８６４升５２２點，高水６點

12/02/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８８﹒０跌４﹒３點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處