《日入而息》國家擬出手救萬科，Ｗｅｂｂ預告關閉個人網站

《今天重點》

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中國政府據報準備方案，支持萬科（０２２０２）解決年內償債缺口

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ稱因病情惡化，將有序結束個人財經網站

百度（０９８８８）李彥宏與杜拜王儲會面，傳阿聯酋或是蘿蔔快跑國際化第二站；百度傳下半

年發布新一代人工智能模型Ｅｒｎｉｅ ５﹒０

廣東省長王偉中調研騰訊（００７００）ＲｏｂｏｔｉｃｓＸ等企業，馬化騰陪同；騰訊雲開發

推新功能，３行代碼即把ＤＳ接入微信小程序；騰訊產業投資基金退出賽亞人網絡技術公司

東風日產新款車型Ｎ７已實車接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；順豐同城接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，為物流

行業首批；瑞銀指ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶來的中國股市升幅現還未到一半；ＤＳ成功預測彩票中獎

號碼？官方指再強大ＡＩ也做不到

中芯（００９８１）首季淡季「不淡」，惟料下半年平均銷售下降

陳茂波稱港投公司至今累計已投資超過９０個項目；港投公司與新風天域啟戰略合作，推動跨地

域醫療科研及臨床應用

許正宇擬將人民幣櫃台聯通到南向通，穩定幣發行人會受規管；綜合基金平台其他服務今年起陸

續推出

淘寶尖沙咀傢俬實體店２２日開幕，營運初期料創１００個就業機會

特朗普、格里芬隔空撐馬斯克削聯邦開支；蘋果、谷歌將地圖中墨西哥灣，更名為「美利堅灣」

大鱷撈底王泰珀增持中概股，專家稱可跟投資惟要承受較大風險

瑪嘉烈爆大腸桿菌群組，袁國勇料或經醫生共用洗手間傳播

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《即日市況》

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內房添動力恒指愈升愈有，全日飆５６３點報２１８５７近高位收市

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒８５％，半導體、房地產午後抽升

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《美元匯價》

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英鎊１﹒２５以上將遇不少阻力

歐元最新報１﹒０３７２╱７３，日圓最新報１５３﹒５４╱５５

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《公司資訊》

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寧德時代在港遞招股書，深圳創業板股王市值破萬億

中芯（００９８１）首季淡季「不淡」，惟料下半年平均銷售下降

百度（０９８８８）李彥宏與杜拜王儲會面，傳阿聯酋或是蘿蔔快跑國際化第二站；百度傳下半

年發布新一代人工智能模型Ｅｒｎｉｅ ５﹒０

淘寶尖沙咀傢俬實體店２２日開幕，營運初期料創１００個就業機會

清晰醫療（０１４０６）附屬針對執董謝偉業發出傳訊令狀，下午復牌

飛達帽業（０１１００）不擔心美對墨徵２５％關稅，將在柬埔寨設廠

滙豐推出全新定息按揭計劃，年利率低至３﹒０３％；經絡指滙豐推定息按揭具吸引力，對樓按

市場有支持

廣東省長王偉中調研騰訊（００７００）ＲｏｂｏｔｉｃｓＸ等企業，馬化騰陪同；騰訊雲開發

推新功能，３行代碼即把ＤＳ接入微信小程序；騰訊產業投資基金退出賽亞人網絡技術公司

中石油（００８５７）據報將增加從哈薩克進口天然氣和原油

偉仕佳杰（００８５６）子公司佳杰雲星ＡＩ平台實現適配ＤｅｅｐＳｅｅｋ系列

大灣區航空取消逾百航班因內部欠溝通，增聘香港電訊處理查詢；陳美寶稱大灣區航空須每月提

交報告，並應強化內部管理

ＭＳＣＩ中國指數換馬，納入極兔速遞（０１５１９）等８股另剔出２０股

嘉里建設（００６８３）朗天峰首批１２０伙，入場價２６５萬起

恒地（０００１２）南角道住宅項目命名為南首，提供３１３伙

和嘉控股（００７０４）清盤呈請聆訊進一步延期至４月９日

江山控股（００２９５）１月總發電量按年跌２﹒０７％

神華（０１０８８）完成收購杭錦能源１００％股權

友邦保險（０１２９９）完成公司１２０億美元股份回購計劃

京東（０９６１８）騙徒冒名速遞「福卡」誘掃碼「領獎」進而行騙

小鵬汽車（０９８６８）何小鵬、霸王茶姬張俊杰等拜訪華為，與任正非交流

領展（００８２３）支持商戶應對香港零售市場挑戰，續專注生活必需品零售

羚邦集團（０２２３０）旗下音樂及現場表演品牌將舉辦其首個Ｊ－Ｐｏｐ音樂會

舜宇光學（０２３８２）上月手機鏡頭出貨量按年升２﹒６％

澳能建設（０１１８３）與北京建機院簽ＭＯＵ，江門設基地及參與北都區等建設

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《國企紅籌》

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北京首都機場（００６９４）１月旅客吞吐量按年升５﹒５％

綠地香港（００３３７）１月合約銷售１﹒３１億人幣，按年跌８４％

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《神州民企》

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中國政府據報準備方案，支持萬科（０２２０２）解決年內償債缺口

建業地產（００８３２）１月物業合同銷售額按年減少１８﹒７％

酷派集團（０２３６９）２０２３年度虧損收窄至２﹒２１億元

長城汽車（０２３３３）魏建軍稱智駕不是一場秀，實踐出真知

京東物流（０２６１８）今年上半年招聘３萬人，包括大模型專家等近百崗位

新娛科控股（０６９３３）根據股東協議透過實物出資收購

新城發展（０１０３０）１月合約銷售金額按年跌７２﹒５％

知行汽車（０１２７４）控股股東及若干高級管理層作出自願禁售承諾

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《中國要聞》

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免簽政策效應，去年南韓赴中國內地遊客同比增超１倍

ＱＤＩＩ產品掀集中降費潮，公募費率改革進行時

金價續創新高無礙「搶金」熱情，部分銀行金條賣斷貨

人行５５８０億逆回購利率持平，淨回籠１３９０億

深圳春節後首周二手房錄得８２４套，環比增３０倍

去年中國農村銀行合併創紀錄，分析指或增未來風險

最高法指外幣逾期利率計算超過法定上限部分不予支持

深圳龍崗政務外網已接入Ｄｅｅｐｓｅｅｋ

普華永道中國６６名合夥人退出，數字遠超同業

華納兄弟擬於上海開設哈利波特影城

娃哈哈回應商標轉讓給食品公司，未造成相關影響

抖音電商打擊「虛假營銷違法獲利」等欺詐行為

東風日產新款車型Ｎ７已實車接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ；順豐同城接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，為物流

行業首批；瑞銀指ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶來的中國股市升幅現還未到一半；ＤＳ成功預測彩票中獎

號碼？官方指再強大ＡＩ也做不到

中國兵器裝備集團副總經理劉衛東涉嚴重違紀違法受查

閒魚二次元ＩＰ手辦熱度開年以來暴漲２７１％

鴻蒙智行智界新Ｓ７推３年０息優惠，至高省１﹒７萬

宇樹科技央視春晚跳舞機器人京東上架，售６５萬人民幣

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒４％，傳台積電美國３納米明年展開進機

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《大國博弈》

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施羅德投資指特朗普關稅反覆無常，難評估潛在影響；宏利投管表示暫難評關稅影響，儲局短期

內減息機會微

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《國際要聞》

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約旦國王允接收加沙病童，特朗普收回切斷援助威脅

特朗普加緊斡旋停戰，俄釋放被囚美國教師

鋼鋁關稅大棒揮向自己友，白宮斥澳洲扼殺美國鋁業

鋼鋁關稅料重創加拿大及新興市場，歐盟影響微

特朗普、格里芬隔空撐馬斯克削聯邦開支；蘋果、谷歌將地圖中墨西哥灣，更名為「美利堅灣」

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《外圍經濟》

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關稅陰霾引發波動，日圓再走貶，越南盾跌至紀錄低點

薩默斯稱美國通脹壓力或再次爆發，減息周期應已結束；萬斯表示會保護美國ＡＩ技術，英特爾

收市上升逾６％

Ｍｅｔａ展開全球裁員５％計劃，美國員工最先收通知

特斯拉連續第五個交易日下跌，周二收市跌６﹒３％

美國科技板塊停滯，歐洲股市連續兩日創新高

軟銀第三財季淨虧損約２４億美元，願景基金投資虧損

美銀預計２０２５年淨利息收入將創歷史新高

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《其他消息》

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陳潔玲在曼谷宣傳香港和大灣區建設機遇

人行２月１４日在港發行６００億元人民幣央票

大鱷撈底王泰珀增持中概股，專家稱可跟投資惟要承受較大風險

許正宇擬將人民幣櫃台聯通到南向通，穩定幣發行人會受規管；綜合基金平台其他服務今年起陸

續推出

瑪嘉烈爆大腸桿菌群組，袁國勇料或經醫生共用洗手間傳播

陳茂波稱港投公司至今累計已投資超過９０個項目；港投公司與新風天域啟戰略合作，推動跨地

域醫療科研及臨床應用

陳美寶稱首批低空經濟「監管沙盒」收７２份申請，料首季公布結果

第十五屆全運會及殘特奧會香港賽區料吸引逾１０萬人進場觀賽

麥美娟稱繼續留意夾公仔機店舖營運情況，考慮相關規管問題

大摩指人工智能熱潮推動中國股市行情料可持續；法外貿行指ＡＩ競賽日益地緣政治化，歐盟陷

進退維谷境地

ＭＳＣＩ全球小盤股指數中國地區納入優然牧業等７股，剔除６個股

德永佳料下半財年香港業務零售表現較上半財年佳，關稅影響不大

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ稱因病情惡化，將有序結束個人財經網站

甯漢豪稱以穩慎態度推進交椅洲人工島項目，冀今年完成環評審批

羅淑佩稱旅發局積極開發研學市場，包括發掘海洋公園資源

明年首季前完成改善２０條行山徑，推廣電影《香港四徑大步走》

調查指港星醫保市場蘊藏巨大機遇，主要顧慮高昂保費

中原按揭指滙豐新定息較市場按息低，今年按息料仍在３厘以上

林鄭前特首辦遷往入境大樓裝修２８０萬，太古廣場辦公室毋須還原

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