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13/02/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國１月ＣＰＩ意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場
對聯儲局進一步減息的預期，美股昨日收低。道指跌２２５﹒０９點或０﹒５％，報
４４３６８﹒５６點；標普５００指數跌１６﹒５３點或０﹒２７％，報６０５１﹒９７點；納
指升６﹒０９點或０﹒０３％，報１９６４９﹒９５點。港股方面，恒生指數收市報２１８１４
，跌４３點或０﹒２％，成交３７９４億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間１４日凌晨１：００ａｍ，挪威央行總裁沃頓巴希發表題
為「經濟展望」的年度講話。
　
　　數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工業生產，年率跌幅料由１﹒９％擴大至
３﹒１％，經季節調整月率料由０﹒２％逆轉至下滑０﹒６％。９：３０ｐｍ，美國公布１月生
產者物價指數，月率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒３％，年率升幅料維持於３﹒３％；連續申請
失業救濟金人數料由１８８﹒６萬升至１８８﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒９萬
降至２１﹒７萬。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：愛彼迎（ＵＳ﹒ＡＢＮＢ）、日月光半導體
（ＵＳ﹒ＡＳＸ）、Ｃｏｉｎｂａｓｅ　Ｇｌｏｂａｌ（ＵＳ﹒ＣＯＩＮ）、奇景光電
（ＵＳ﹒ＨＩＭＸ）、Ｔｗｉｌｉｏ（ＵＳ﹒ＴＷＬＯ）等。（ｗａ）

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