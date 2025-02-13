《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社１３日專訊》美國１月ＣＰＩ意外上升，顯示通脹壓力升溫，同時削弱市場

對聯儲局進一步減息的預期，美股昨日收低。道指跌２２５﹒０９點或０﹒５％，報

４４３６８﹒５６點；標普５００指數跌１６﹒５３點或０﹒２７％，報６０５１﹒９７點；納

指升６﹒０９點或０﹒０３％，報１９６４９﹒９５點。港股方面，恒生指數收市報２１８１４

，跌４３點或０﹒２％，成交３７９４億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間１４日凌晨１：００ａｍ，挪威央行總裁沃頓巴希發表題

為「經濟展望」的年度講話。



數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工業生產，年率跌幅料由１﹒９％擴大至

３﹒１％，經季節調整月率料由０﹒２％逆轉至下滑０﹒６％。９：３０ｐｍ，美國公布１月生

產者物價指數，月率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒３％，年率升幅料維持於３﹒３％；連續申請

失業救濟金人數料由１８８﹒６萬升至１８８﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒９萬

降至２１﹒７萬。



在美國，今日公布業績的公司有：愛彼迎（ＵＳ﹒ＡＢＮＢ）、日月光半導體

（ＵＳ﹒ＡＳＸ）、Ｃｏｉｎｂａｓｅ Ｇｌｏｂａｌ（ＵＳ﹒ＣＯＩＮ）、奇景光電

（ＵＳ﹒ＨＩＭＸ）、Ｔｗｉｌｉｏ（ＵＳ﹒ＴＷＬＯ）等。（ｗａ）

