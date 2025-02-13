期指高開２０６點報２２０７０，國指期貨升５９點報８１２９

《經濟通通訊社１３日專訊》期指高開２０６點報２２０７０，國指期貨高開５９點報
８１２９，科指期貨高開７１點報５３５５。
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13/02/2025 09:15
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上一篇新聞︰13/02/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８３﹒７５升１１點
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13/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２１８５９跌５點，成交１７４５７８張
13/02/2025 16:45 《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布ＰＰＩ
13/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２１８５９跌５點，高水４５點
13/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６８２６６張，增６８４張
13/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１９４６６張增８５３７張
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