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13/02/2025 16:31

即月期指最後交易價２１８５９跌５點，高水４５點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２１８５９，跌５點，高水４５點，暫成
交１７４５７８張。即月國指期貨最後交易價８０１７，跌５３點，高水１４點，暫成交
１４９８３５張。另外，即月科指期貨最後交易價５２３２，跌５２點，低水３點，暫成交
２２４１８２張。

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