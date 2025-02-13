即月期指最後交易價２１８５９跌５點，成交１７４５７８張

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２１８５９，跌５點，高水４５點，成交
１７４５７８張。即月國指期貨最後交易價８０１７，跌５３點，高水１４點，成交
１５００６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５２３２，跌５２點，低水３點，成交
２２４１８２張。
【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票
13/02/2025 16:46
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１７４５７８張。即月國指期貨最後交易價８０１７，跌５３點，高水１４點，成交
１５００６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５２３２，跌５２點，低水３點，成交
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