即月期指最後交易價２１８５９跌５點，成交１７４５７８張

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２１８５９，跌５點，高水４５點，成交

１７４５７８張。即月國指期貨最後交易價８０１７，跌５３點，高水１４點，成交

１５００６１張。另外，即月科指期貨最後交易價５２３２，跌５２點，低水３點，成交

２２４１８２張。

