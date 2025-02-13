【夜期時段】即月期指最新報２１８４４點，跌１５點，高水３０點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８４０點，跌１９點，高水

２６點，最新報２１８４４點，跌１５點，高水３０點，合約成交４４０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８０１４點，跌３點，高水１１點，最新報８０１２點，跌

５點，高水９點，合約成交５２１張。

