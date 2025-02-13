【夜期時段】即月期指最新報２１８４４點，跌１５點，高水３０點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８４０點，跌１９點，高水
２６點，最新報２１８４４點，跌１５點，高水３０點，合約成交４４０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８０１４點，跌３點，高水１１點，最新報８０１２點，跌
５點，高水９點，合約成交５２１張。
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13/02/2025 17:20
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