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期貨新聞

13/02/2025 19:40

《日入而息》阿里確認與蘋果合作，港股過山車收市倒跌４３點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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蔡崇信確認阿里（０９９８８）與蘋果合作，將為中國用戶提供ＡＩ功能；阿里雲泰國第二數據
中心啟用，加速東南亞布局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）文心一言４月１日起全面免費；百度傳最快上半年杜拜測試其自動駕駛出租
車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）去年稅前利潤料升４％，增派息兼回購３０億美元　　　　　　　　　　　
領展（００８２３）成立領展房地產投資推進３﹒０戰略　　　　　　　　　　　　　　　　　
華虹半導體（０１３４７）上季轉蝕２５２０萬美元，料首季收入最多５﹒５億美元　　　　　
彭博亞洲２０大富裕家族，香港５大家族上榜，新地郭氏排名最高　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）西沙項目命名ＳＩＥＲＲＡ　ＳＥＡ，擬首季推出　　　　　　　　　　　
中偉股份傳考慮香港上市，集資最多３９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ在俄羅斯註冊品牌專利；ｖｉｖｏ宣布深度融合滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ；榮
耀手機正式接入ＤＳ，較嘗鮮版新增聯網搜索功能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１２５８億逆回購利率持平，淨回籠１４９７億；實施好適度寬鬆政策，擇機優化政策力度
和節奏；互換便利及回購增持再貸款初見效，將不斷完善；推動公司債券法制建設，加快多層次
債市發展；穩步深化匯率市場化改革，增強外匯市場韌性；中證報指人行「縮表」無礙貨幣政策
適度寬鬆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普將於本港周五凌晨簽署行政令，或涉對等關稅；美國共和黨參議員警告聯儲局不回應質詢
或收傳票；美國眾議院共和黨議員提議減稅及提高債務上限；美國防長赫格塞斯稱烏克蘭不可能
重回２０１４年邊界；特朗普稱與普京討論了中東、美元、ＡＩ及其他問題；華爾街日報指中國
出手促和，建議特朗普舉行美俄峰會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
字節抖音、剪映等８軟件侵權案終審，向美攝賠償金額增至逾八千萬；抖音李亮回應侵權案：美
攝索償高達２０億，遠超涉事代碼價值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　阿里系爆炒再暴跌，恒指戲劇性曾飆６６６點卻倒跌４３點收場
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　ＡＩ概念調整，滬指收跌０﹒４２％，影視股逆勢飆升
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　降息預期降疊加俄烏啟談判，美元先升後回　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０３２４╱２５，日圓最新報１５３﹒９７╱０１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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ＴＥＣＨＳＴＡＲ業務合併雷達商Ｓｅｙｏｎｄ昨遞上市申請　　　　　　　　　　　　　　　
中偉股份傳考慮香港上市，集資最多３９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港產初創Ｆｉｒｅｖｅｒｓｅ完成Ａ輪融資，估值達３０００萬美元　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）文心一言４月１日起全面免費；百度傳最快上半年杜拜測試其自動駕駛出租
車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡崇信確認阿里（０９９８８）與蘋果合作，將為中國用戶提供ＡＩ功能；阿里雲泰國第二數據
中心啟用，加速東南亞布局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）元寶Ａｐｐ更新，可免費使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１　　　　　　　　　
平安好醫生接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，提升醫療服務智能化水平　　　　　　　　　　　　　　　
東風整合研發能力，自主品牌向東風日產等合資品牌技術「輸血」　　　　　　　　　　　　　
綠城中國建議發行優先票據，同時就兩票據提出購買要約　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）春節後一周全系訂單同比增７﹒６倍　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）「皇都」暫收逾５５００票，超額近３２倍　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）西沙項目命名ＳＩＥＲＲＡ　ＳＥＡ，擬首季推出；彭博亞洲２０大富裕家
族，香港５大家族上榜，新地郭氏排名最高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華夏基金香港獲批推出亞太區首隻代幣化零售貨幣基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藍十字去年首三季整體業績按年升２２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）協助華夏基金香港推出亞太區首隻代幣化零售基金；貝萊德基金傳未償還上
海一寫字樓貸款，項目已遭渣打沒收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
腦洞科技（０２２０３）進一步出售小鵬汽車美股，料賺約３０萬元　　　　　　　　　　　　
Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）贖回２４７１萬美元未償還票據　　　　　　　　　　　　　　　　
三和建築集團（０３８２２）獲授建築工程合約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港燈（０２６３８）港島和南丫島八成客戶已有智能電表，預計年底完成安裝　　　　　　　　
滙豐保險推出醫療保健服務月費計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國際家居零售（０１３７３）購回公司１５萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所指保集健康控股（０１２４６）須符合進一步復牌指引方可復牌　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）南角道項目南首上樓書，戶型涵蓋開放式至兩房　　　　　　　　　　　　
華寶國際（００３３６）蔡文霞獲廉署確認調查工作已完成，保釋條件已被解除　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中廣核（０１８１１）１月總發電量按年下跌７﹒５％至１５２７﹒６吉瓦時　　　
　　中集安瑞科（０３８９９）與沙特化工龍頭企業合作，進軍當地氣體儲存工程市場　
　　華虹半導體（０１３４７）上季轉蝕２５２０萬美元，料首季收入最多５﹒５億美元
　　人保（０１３３９）高平陽獨立非執行董事資格獲核准　　　　　　　　　　　　　
　　中煤能源（０１８９８）１月份商品煤銷量按年持平為２１６３萬噸　　　　　　　
　　保利置業（００１１９）上海保利置業獲批准發行最多７０億人幣公司債　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　聯眾（０６８９９）更新回收欠帳逾６０００萬元，繼續停牌　　　　　　
　　標普信評萬科（０２２０２）銷售壓力仍大，深鐵集團支持細節未清　　　
　　安德利果汁（０２２１８）註銷已回購Ｈ股股份　　　　　　　　　　　　
　　長安汽車（０２３３３）旗下新能源車ＤＥＥＰＡＬ　Ｓ０７正式引入香港
　　中國宇華教育（０６１６９）將審批去年度業績，考慮派末期息　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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全國人大常委會舉行通報會，為全國人大會議作準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局建立數字經濟等統計制度，做優常規數據發布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海提速房屋改造，全面進行城市更新；上海１月一手、二手住房成交面積均同比增長１６％；
上海自貿區五大片區成立數據跨境服務中心；上海今年對減稅降費「能延盡延」，繼續發放消費
券；上海發布汽車置換更新補貼細則，最高補貼１﹒５萬；上海免費申領新能源車牌照額度政策
延長至年底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳１月ＣＰＩ同比漲１％，ＰＰＩ漲０﹒９％；深圳住房公積金新政快落地，官方：目前正在
報審　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東１月ＣＰＩ同比轉漲０﹒５％，ＰＰＩ跌幅略收窄；廣東多地宣布使用專項債收儲閒置土地
最高檢表示至去年１１月已對緬北涉詐人員批捕４萬餘人　　　　　　　　　　　　　　　　　
春節港珠澳大橋口岸１０１﹒７萬人次出入境，增近兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委下達以工代賑５０億元，吸納逾１２萬群眾就業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國鐵路元宵節發送旅客１０３０萬人次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１２５８億逆回購利率持平，淨回籠１４９７億；實施好適度寬鬆政策，擇機優化政策力度
和節奏；互換便利及回購增持再貸款初見效，將不斷完善；推動公司債券法制建設，加快多層次
債市發展；穩步深化匯率市場化改革，增強外匯市場韌性；中證報指人行「縮表」無礙貨幣政策
適度寬鬆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀料今年中國公司在亞洲ＩＰＯ中佔有率上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保險保障基金指人身險利差損需改善，剛性兌付壓力增　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地多家券商首席信息官及ＩＴ人員調整，擁抱ＤＳ機遇；中信證券指ＡＩ＋醫療全球創新落地
加速，關注兩條主線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ在俄羅斯註冊品牌專利；ｖｉｖｏ宣布深度融合滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ；榮
耀手機正式接入ＤＳ，較嘗鮮版新增聯網搜索功能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為宣布下周四舉行尊界技術發布會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇樹科技兩款人形機器人快速售罄，客服指Ｈ１只上架１台；宇樹科技否認已完成新一輪融資，
稱是通過老股東轉股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上汽大眾回應網傳「採購部舉報信」表示謠言，已報案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
螞蟻集團協助公安反詐部門保護３５﹒６億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地麥當勞多款早餐加價，平均加幅２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股升０﹒５％，傳美推動英特爾台積電設合資晶片廠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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印度擬對中國鋼鐵加徵１５％至２５％關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數；謝鋒稱美國揮舞「關稅大棒」脅迫施
壓嚇不倒中方；美對進口鋼鋁徵２５％關稅，商務部敦促糾正錯誤做法；中國鋼鐵工業協會表示
反對美國對進口鋼鋁徵２５％關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美媒指中美元首不急於通話，習近平冀為雙邊關係定調；美學者對華關稅應鎖定關鍵商品、聯合
盟友防規避　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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普京特朗普通話，中方表示樂見俄美就國際問題加強溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普將於本港周五凌晨簽署行政令，或涉對等關稅；美國共和黨參議員警告聯儲局不回應質詢
或收傳票；美國眾議院共和黨議員提議減稅及提高債務上限；美國防長赫格塞斯稱烏克蘭不可能
重回２０１４年邊界；特朗普稱與普京討論了中東、美元、ＡＩ及其他問題；華爾街日報指中國
出手促和，建議特朗普舉行美俄峰會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
印度總理莫迪訪美，預料將討論關稅問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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英國第四季度ＧＤＰ按季增長０﹒１％，勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本田和日產董事會批准結束合併談判；日本生產者價格上漲步伐加快，鞏固央行加息預期　　　
美國１月預算赤字為１２８６億美元，較預期高；鮑威爾談論最新ＣＰＩ數據，表示通脹尚未達
標；美國雞蛋供不應求，價格按年上升５５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩根大通據報開始裁減員工，並計劃繼續裁員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受ＤＳ刺激？ＯｐｅｎＡＩ將推ＧＰＴ－５免費無限使用　　　　　　　　　　　　　　　　　
雪佛龍計劃全球裁員至多兩成，或影響９０００名員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
字節抖音、剪映等８軟件侵權案終審，向美攝賠償金額增至逾八千萬；抖音李亮回應侵權案：美
攝索償高達２０億，遠超涉事代碼價值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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英國官員據報曾與港官私下磋商，深化金融服務合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台中新光三越百貨氣體爆炸增至５死１３傷，澳門一家七口２人亡　　　　　　　　　　　　　
大熊貓龍鳳胎周日起與公眾見面，海洋公園特設１５００元貴賓券　　　　　　　　　　　　　
林子彬稱東涌住宅地屬開荒階段，料發展商出價審慎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
打鼓嶺山頭遭非法插上北都工程旗幟，發展局已清除有關物品　　　　　　　　　　　　　　　
政府擬修訂《版權條例》准ＡＩ開採文本數據，目標上半年提交草案　　　　　　　　　　　　
消委會接涉ＣｏｍｐｌｅｘＣｏｎ５６宗投訴，售票網稱系統正常　　　　　　　　　　　　　
港府收回兩幅私人土地，以進行長沙海沙徑道路改善工程　　　　　　　　　　　　　　　　　
邵家輝稱政府部門應各自縮減開支，科技運用節省人手　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指７４％年青人外遊望新奇刺激體驗，惟三分一人乏保障意識　　　　　　　　　　　　　
金管局表示國家財政部發行共１２５億人民幣國債，最長３０年期　　　　　　　　　　　　　
香港民研將轉型甚至結業，鍾庭耀歡迎外界洽購或接辦　　　　　　　　　　　　　　　　　　
對沖基金新星Ｋｅｙｓｔｏｎｅ急轉軚，上季清倉三大中概股ＥＴＦ　　　　　　　　　　　　
九巴表示若擴大補貼２元乘車優惠，將有加價壓力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
城大指下學期起學生需完成防騙問卷才可入學，校方與電訊商合作　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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13/02/2025 16:31  即月期指最後交易價２１８５９跌５點，高水４５點

13/02/2025 15:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８３﹒７５升１１點

13/02/2025 09:15  期指高開２０６點報２２０７０，國指期貨升５９點報８１２９

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