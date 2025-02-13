《日入而息》阿里確認與蘋果合作，港股過山車收市倒跌４３點

《今天重點》

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蔡崇信確認阿里（０９９８８）與蘋果合作，將為中國用戶提供ＡＩ功能；阿里雲泰國第二數據

中心啟用，加速東南亞布局

百度（０９８８８）文心一言４月１日起全面免費；百度傳最快上半年杜拜測試其自動駕駛出租

車

滙控（００００５）去年稅前利潤料升４％，增派息兼回購３０億美元

領展（００８２３）成立領展房地產投資推進３﹒０戰略

華虹半導體（０１３４７）上季轉蝕２５２０萬美元，料首季收入最多５﹒５億美元

彭博亞洲２０大富裕家族，香港５大家族上榜，新地郭氏排名最高

新地（０００１６）西沙項目命名ＳＩＥＲＲＡ ＳＥＡ，擬首季推出

中偉股份傳考慮香港上市，集資最多３９億元

ＤｅｅｐＳｅｅｋ在俄羅斯註冊品牌專利；ｖｉｖｏ宣布深度融合滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ；榮

耀手機正式接入ＤＳ，較嘗鮮版新增聯網搜索功能

人行１２５８億逆回購利率持平，淨回籠１４９７億；實施好適度寬鬆政策，擇機優化政策力度

和節奏；互換便利及回購增持再貸款初見效，將不斷完善；推動公司債券法制建設，加快多層次

債市發展；穩步深化匯率市場化改革，增強外匯市場韌性；中證報指人行「縮表」無礙貨幣政策

適度寬鬆

特朗普將於本港周五凌晨簽署行政令，或涉對等關稅；美國共和黨參議員警告聯儲局不回應質詢

或收傳票；美國眾議院共和黨議員提議減稅及提高債務上限；美國防長赫格塞斯稱烏克蘭不可能

重回２０１４年邊界；特朗普稱與普京討論了中東、美元、ＡＩ及其他問題；華爾街日報指中國

出手促和，建議特朗普舉行美俄峰會

字節抖音、剪映等８軟件侵權案終審，向美攝賠償金額增至逾八千萬；抖音李亮回應侵權案：美

攝索償高達２０億，遠超涉事代碼價值

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《即日市況》

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阿里系爆炒再暴跌，恒指戲劇性曾飆６６６點卻倒跌４３點收場

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《深滬股市》

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ＡＩ概念調整，滬指收跌０﹒４２％，影視股逆勢飆升

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《美元匯價》

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降息預期降疊加俄烏啟談判，美元先升後回

歐元最新報１﹒０３２４╱２５，日圓最新報１５３﹒９７╱０１

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《公司資訊》

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ＴＥＣＨＳＴＡＲ業務合併雷達商Ｓｅｙｏｎｄ昨遞上市申請

中偉股份傳考慮香港上市，集資最多３９億元

港產初創Ｆｉｒｅｖｅｒｓｅ完成Ａ輪融資，估值達３０００萬美元

百度（０９８８８）文心一言４月１日起全面免費；百度傳最快上半年杜拜測試其自動駕駛出租

車

蔡崇信確認阿里（０９９８８）與蘋果合作，將為中國用戶提供ＡＩ功能；阿里雲泰國第二數據

中心啟用，加速東南亞布局

騰訊（００７００）元寶Ａｐｐ更新，可免費使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１

平安好醫生接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，提升醫療服務智能化水平

東風整合研發能力，自主品牌向東風日產等合資品牌技術「輸血」

綠城中國建議發行優先票據，同時就兩票據提出購買要約

小鵬汽車（０９８６８）春節後一周全系訂單同比增７﹒６倍

新世界（０００１７）「皇都」暫收逾５５００票，超額近３２倍

新地（０００１６）西沙項目命名ＳＩＥＲＲＡ ＳＥＡ，擬首季推出；彭博亞洲２０大富裕家

族，香港５大家族上榜，新地郭氏排名最高

華夏基金香港獲批推出亞太區首隻代幣化零售貨幣基金

藍十字去年首三季整體業績按年升２２％

渣打（０２８８８）協助華夏基金香港推出亞太區首隻代幣化零售基金；貝萊德基金傳未償還上

海一寫字樓貸款，項目已遭渣打沒收

腦洞科技（０２２０３）進一步出售小鵬汽車美股，料賺約３０萬元

Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）贖回２４７１萬美元未償還票據

三和建築集團（０３８２２）獲授建築工程合約

港燈（０２６３８）港島和南丫島八成客戶已有智能電表，預計年底完成安裝

滙豐保險推出醫療保健服務月費計劃

國際家居零售（０１３７３）購回公司１５萬股

聯交所指保集健康控股（０１２４６）須符合進一步復牌指引方可復牌

恒地（０００１２）南角道項目南首上樓書，戶型涵蓋開放式至兩房

華寶國際（００３３６）蔡文霞獲廉署確認調查工作已完成，保釋條件已被解除

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《國企紅籌》

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中廣核（０１８１１）１月總發電量按年下跌７﹒５％至１５２７﹒６吉瓦時

中集安瑞科（０３８９９）與沙特化工龍頭企業合作，進軍當地氣體儲存工程市場

華虹半導體（０１３４７）上季轉蝕２５２０萬美元，料首季收入最多５﹒５億美元

人保（０１３３９）高平陽獨立非執行董事資格獲核准

中煤能源（０１８９８）１月份商品煤銷量按年持平為２１６３萬噸

保利置業（００１１９）上海保利置業獲批准發行最多７０億人幣公司債

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《神州民企》

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聯眾（０６８９９）更新回收欠帳逾６０００萬元，繼續停牌

標普信評萬科（０２２０２）銷售壓力仍大，深鐵集團支持細節未清

安德利果汁（０２２１８）註銷已回購Ｈ股股份

長安汽車（０２３３３）旗下新能源車ＤＥＥＰＡＬ Ｓ０７正式引入香港

中國宇華教育（０６１６９）將審批去年度業績，考慮派末期息

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《中國要聞》

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全國人大常委會舉行通報會，為全國人大會議作準備

統計局建立數字經濟等統計制度，做優常規數據發布

上海提速房屋改造，全面進行城市更新；上海１月一手、二手住房成交面積均同比增長１６％；

上海自貿區五大片區成立數據跨境服務中心；上海今年對減稅降費「能延盡延」，繼續發放消費

券；上海發布汽車置換更新補貼細則，最高補貼１﹒５萬；上海免費申領新能源車牌照額度政策

延長至年底

深圳１月ＣＰＩ同比漲１％，ＰＰＩ漲０﹒９％；深圳住房公積金新政快落地，官方：目前正在

報審

廣東１月ＣＰＩ同比轉漲０﹒５％，ＰＰＩ跌幅略收窄；廣東多地宣布使用專項債收儲閒置土地

最高檢表示至去年１１月已對緬北涉詐人員批捕４萬餘人

春節港珠澳大橋口岸１０１﹒７萬人次出入境，增近兩成

發改委下達以工代賑５０億元，吸納逾１２萬群眾就業

全國鐵路元宵節發送旅客１０３０萬人次

人行１２５８億逆回購利率持平，淨回籠１４９７億；實施好適度寬鬆政策，擇機優化政策力度

和節奏；互換便利及回購增持再貸款初見效，將不斷完善；推動公司債券法制建設，加快多層次

債市發展；穩步深化匯率市場化改革，增強外匯市場韌性；中證報指人行「縮表」無礙貨幣政策

適度寬鬆

瑞銀料今年中國公司在亞洲ＩＰＯ中佔有率上升

保險保障基金指人身險利差損需改善，剛性兌付壓力增

內地多家券商首席信息官及ＩＴ人員調整，擁抱ＤＳ機遇；中信證券指ＡＩ＋醫療全球創新落地

加速，關注兩條主線

ＤｅｅｐＳｅｅｋ在俄羅斯註冊品牌專利；ｖｉｖｏ宣布深度融合滿血版ＤｅｅｐＳｅｅｋ；榮

耀手機正式接入ＤＳ，較嘗鮮版新增聯網搜索功能

華為宣布下周四舉行尊界技術發布會

宇樹科技兩款人形機器人快速售罄，客服指Ｈ１只上架１台；宇樹科技否認已完成新一輪融資，

稱是通過老股東轉股

上汽大眾回應網傳「採購部舉報信」表示謠言，已報案

螞蟻集團協助公安反詐部門保護３５﹒６億元人民幣

內地麥當勞多款早餐加價，平均加幅２％

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《寶島快訊》

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台股升０﹒５％，傳美推動英特爾台積電設合資晶片廠

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《大國博弈》

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印度擬對中國鋼鐵加徵１５％至２５％關稅

商務部表示審慎處理不可靠實體清單問題，僅針對極少數；謝鋒稱美國揮舞「關稅大棒」脅迫施

壓嚇不倒中方；美對進口鋼鋁徵２５％關稅，商務部敦促糾正錯誤做法；中國鋼鐵工業協會表示

反對美國對進口鋼鋁徵２５％關稅

美媒指中美元首不急於通話，習近平冀為雙邊關係定調；美學者對華關稅應鎖定關鍵商品、聯合

盟友防規避

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《國際要聞》

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普京特朗普通話，中方表示樂見俄美就國際問題加強溝通

特朗普將於本港周五凌晨簽署行政令，或涉對等關稅；美國共和黨參議員警告聯儲局不回應質詢

或收傳票；美國眾議院共和黨議員提議減稅及提高債務上限；美國防長赫格塞斯稱烏克蘭不可能

重回２０１４年邊界；特朗普稱與普京討論了中東、美元、ＡＩ及其他問題；華爾街日報指中國

出手促和，建議特朗普舉行美俄峰會

印度總理莫迪訪美，預料將討論關稅問題

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《外圍經濟》

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英國第四季度ＧＤＰ按季增長０﹒１％，勝預期

本田和日產董事會批准結束合併談判；日本生產者價格上漲步伐加快，鞏固央行加息預期

美國１月預算赤字為１２８６億美元，較預期高；鮑威爾談論最新ＣＰＩ數據，表示通脹尚未達

標；美國雞蛋供不應求，價格按年上升５５％

摩根大通據報開始裁減員工，並計劃繼續裁員

受ＤＳ刺激？ＯｐｅｎＡＩ將推ＧＰＴ－５免費無限使用

雪佛龍計劃全球裁員至多兩成，或影響９０００名員工

字節抖音、剪映等８軟件侵權案終審，向美攝賠償金額增至逾八千萬；抖音李亮回應侵權案：美

攝索償高達２０億，遠超涉事代碼價值

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《其他消息》

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英國官員據報曾與港官私下磋商，深化金融服務合作

台中新光三越百貨氣體爆炸增至５死１３傷，澳門一家七口２人亡

大熊貓龍鳳胎周日起與公眾見面，海洋公園特設１５００元貴賓券

林子彬稱東涌住宅地屬開荒階段，料發展商出價審慎

打鼓嶺山頭遭非法插上北都工程旗幟，發展局已清除有關物品

政府擬修訂《版權條例》准ＡＩ開採文本數據，目標上半年提交草案

消委會接涉ＣｏｍｐｌｅｘＣｏｎ５６宗投訴，售票網稱系統正常

港府收回兩幅私人土地，以進行長沙海沙徑道路改善工程

邵家輝稱政府部門應各自縮減開支，科技運用節省人手

調查指７４％年青人外遊望新奇刺激體驗，惟三分一人乏保障意識

金管局表示國家財政部發行共１２５億人民幣國債，最長３０年期

香港民研將轉型甚至結業，鍾庭耀歡迎外界洽購或接辦

對沖基金新星Ｋｅｙｓｔｏｎｅ急轉軚，上季清倉三大中概股ＥＴＦ

九巴表示若擴大補貼２元乘車優惠，將有加價壓力

城大指下學期起學生需完成防騙問卷才可入學，校方與電訊商合作

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