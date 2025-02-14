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14/02/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布第四季ＧＤＰ，美國公布零售銷售等數據

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，將研究對外國實施對等關稅，
但不會即日生效，需要數周，甚至數月才能完成談判。市場因關稅戰引發的憂慮情緒得到緩解，
美股三大指數昨日上行。道指收市升３４２﹒８７點或０﹒７７％，報４４７１１﹒４３點；標
普５００指數升６３﹒１０點或１﹒０４％，報６１１５﹒０７點；納指升２９５﹒６９點或
１﹒５０％，報１９９４５﹒６４點。港股方面，恒生指數收市報２２６２０，升８０５點或
３﹒７％，成交３６４６億元。
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產
總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料維持於０﹒９％。９：３０ｐｍ，美
國公布１月出口物價，月率升幅料維持於０﹒３％，年率升幅料由１﹒８％收窄至１﹒４％；１
月進口物價月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒４％，年率升幅料由２﹒２％收窄至１﹒９％；１
月零售銷售月率料由０﹒４％逆轉至下滑０﹒２％。１０：１５ｐｍ，美國公布１月產能利用率
，料由７７﹒６％升上７７﹒７％；１月工業生產月率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：Ｍｏｄｅｒｎａ（ＵＳ﹒ＭＲＮＡ）等。（ｗａ）

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