《外圍焦點》歐元區公布第四季ＧＤＰ，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，將研究對外國實施對等關稅，

但不會即日生效，需要數周，甚至數月才能完成談判。市場因關稅戰引發的憂慮情緒得到緩解，

美股三大指數昨日上行。道指收市升３４２﹒８７點或０﹒７７％，報４４７１１﹒４３點；標

普５００指數升６３﹒１０點或１﹒０４％，報６１１５﹒０７點；納指升２９５﹒６９點或

１﹒５０％，報１９９４５﹒６４點。港股方面，恒生指數收市報２２６２０，升８０５點或

３﹒７％，成交３６４６億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產

總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料維持於０﹒９％。９：３０ｐｍ，美

國公布１月出口物價，月率升幅料維持於０﹒３％，年率升幅料由１﹒８％收窄至１﹒４％；１

月進口物價月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒４％，年率升幅料由２﹒２％收窄至１﹒９％；１

月零售銷售月率料由０﹒４％逆轉至下滑０﹒２％。１０：１５ｐｍ，美國公布１月產能利用率

，料由７７﹒６％升上７７﹒７％；１月工業生產月率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％。



在美國，今日公布業績的公司有：Ｍｏｄｅｒｎａ（ＵＳ﹒ＭＲＮＡ）等。（ｗａ）

