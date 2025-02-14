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期貨新聞

14/02/2025 09:15

期指高開１４３點報２２００２，國指期貨升７６點報８０９３

　　《經濟通通訊社１４日專訊》期指高開１４３點報２２００２，國指期貨高開７６點報
８０９３，科指期貨高開６５點報５２９７。

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