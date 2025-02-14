即月期指最後交易價２２６６７升８０８點，高水４７點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２２６６７，升８０８點，高水４７點，
暫成交１４６１７７張。即月國指期貨最後交易價８３５５，升３３８點，高水２４點，暫成交
１４０８９９張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，升３０３點，高水９點，暫成交
１９８７９９張。
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14/02/2025 16:31
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暫成交１４６１７７張。即月國指期貨最後交易價８３５５，升３３８點，高水２４點，暫成交
１４０８９９張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，升３０３點，高水９點，暫成交
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