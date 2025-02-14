即月期指最後交易價２２６６７升８０８點，成交１４７００７張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２２６６７，升８０８點，高水４７點，

成交１４７００７張。即月國指期貨最後交易價８３５５，升３３８點，高水２４點，成交

１４１３７７張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，升３０３點，高水９點，成交

１９８８０４張。

