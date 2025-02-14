【夜期時段】即月期指最新報２２６７０點，升３點，高水５０點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２６６７點，無升跌，高水４７
點，最新報２２６７０點，升３點，高水５０點，合約成交５１０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８３４２點，跌１３點，高水１１點，最新報８３４７點，
跌７點，高水１６點，合約成交１０５１張。
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14/02/2025 17:20
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